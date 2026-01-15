Українська
Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту в 2026 году

Цихоцкая Мария

Сегодня заявление на назначение пенсии можно подать не только лично в Пенсионном фонде, но и полностью онлайн

Оформление пенсионных выплат в Украине стало более удобным благодаря цифровизации государственных услуг. Сегодня заявление на назначение пенсии можно подать не только лично в Пенсионном фонде, но и полностью онлайн через портал "Действие" или личный кабинет на сайте ПФУ.

Об этом сообщается на официальном портале " Действие ".

Основные виды пенсий в Украине

В Украине действуют три главных вида пенсионных выплат:

  • Пенсия по возрасту зависит от страхового стажа и размера отчислений. Выход возможен в 60, 63 или 65 лет в зависимости от накопленного стажа.
  • Пенсия по инвалидности – назначается после подтверждения инвалидности заключением МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии).
  • Пенсия по случаю потери кормильца — выплачивается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Для назначения пенсии по возрасту стандартный пакет документов включает:

  • паспорт гражданина Украины и РНОКПП (налоговый номер);
  • трудовую книжку или другие документы, подтверждающие страховой стаж (справки, выписки из реестра и т.п.);
  • справку о заработной плате за любые периоды (особенно важные данные до 2000 года);
  • документы о месте регистрации;
  • две цветные фотографии 4×6 см (для оформления пенсионного удостоверения);
  • реквизиты банковского счета для перечисления выплат.

Для пенсии по инвалидности дополнительно требуется выписка из акта осмотра МСЭК.

Для пенсии в связи с потерей кормильца – свидетельство о смерти кормильца и документы, подтверждающие родственные связи.

Как подать заявление онлайн (быстрый способ)

Оформление через портал "Действие" или личный кабинет на сайте ПФУ экономит время и позволяет избежать очередей.

  1. Авторизируйтесь на diia.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или BankID.
  2. Выберите услугу "Назначение пенсии".
  3. Заполните электронную анкету: укажите персональные данные, период стажа, желаемый способ выплат.
  4. Загрузите скан-копии требуемых документов.
  5. Подпишите заявление электронной подписью.
  6. Отправьте заявку.

Решение принимается в течение 10 рабочих дней. О результате вас сообщат по электронной почте и в кабинете "Действие". После положительного решения нужно будет раз посетить сервисный центр ПФУ, чтобы предъявить оригиналы документов и получить пенсионное удостоверение.

Как подать заявление оффлайн (в сервисном центре ПФУ)

Если онлайн-вариант недоступен, обратитесь лично (или через представителя по доверенности) в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

  • Подать документы можно не раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста.
  • Бланк заявления будет выдан на месте.
  • Все документы о стаже, возрасте и заработке подаются в оригиналах.
  • Услуга полностью бесплатна.

Важные советы

  • Если у вас есть стаж до 2000 года, обязательно представьте справку о зарплате — это может существенно увеличить размер пенсии.
  • Проверьте свой страховой стаж в личном кабинете на сайте ПФУ.
  • Если возникли вопросы, обратитесь в контакт-центр ПФУ по номеру 0 800 503 753 или через чат-бот в Viber/Telegram.

