Какие льготы на проезд в транспорте получат участники боевых действий в 2026 году

Участники боевых действий в Украине имеют расширенный перечень социальных гарантий, среди которых право на льготный или полностью бесплатный проезд в общественном транспорте. В феврале 2026 г. для лиц со статусом УБД сохраняется возможность безвозмездно пользоваться большинством видов пассажирского транспорта.

Нормы по льготам закреплены в Законе Украины " О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты ". Речь идет о поездках по пригородным электропоездам, водному транспорту, всему городскому общественному транспорту, а также автомобильному транспорту общего пользования в сельской местности. Кроме того, льгота распространяется на автобусы пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонные, областные и межобластные перевозки. Ни расстояние поездки, ни место жительства льготника не влияют на право воспользоваться этим преимуществом.

Для бесплатного проезда достаточно иметь удостоверение участника боевых действий. Если в населенном пункте действует электронная система оплаты проезда, льготнику также необходимо оформить бесплатный электронный билет в соответствии с местными правилами.

Отдельные льготы предусмотрены и для поездок по железной дороге. "Укрзализныця" предоставляет ветеранам и защитникам право на бесплатные или сниженные билеты для путешествий по территории Украины. В частности, участники боевых действий могут воспользоваться правом на одну бесплатную поездку туда и обратно раз в два года, а также получить скидку в размере 50% от стоимости билета один раз в год. Родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы, имеют право на половинную скидку на проезд в пассажирских поездах всех категорий и типов вагонов.

Оформление льготных ж/д билетов осуществляется на основании соответствующего удостоверения и талонных писем, которые выдаются вместе с документами. Такие талоны остаются в силе в течение нескольких лет и позволяют воспользоваться льготами в установленные законодательством сроки.

