Какие выплаты получает военнослужащий во время увольнения из армии

Ивано-Франковский территориальный центр комплектования и социальной поддержки напомнил о государственных гарантиях для освобождаемых с военной службы военнослужащих. Законодательство предусматривает ряд обязательных выплат и компенсаций.

Факт увольнения с военной службы дает право на денежную компенсацию за предметы вещевого обеспечения, которые военный не получил во время службы. Такую выплату могут получить офицеры, сержанты, старшины и военнослужащие рядового состава в соответствии с постановлением Кабинета Министров. В то же время, эта норма не распространяется на срочников и курсантов высших военных учебных заведений. Об этом пишет sud.ua.

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" гарантирует выплату единовременного пособия, размер которого зависит от оснований увольнения и продолжительности службы.

Военным, освобождаемым по состоянию здоровья или после пребывания в плену (за исключением срочной службы и призыва лиц офицерского состава), выплачивается сумма в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Такую же выплату — 50% месячного денежного довольствия за каждый полный год — получают военнослужащие с выслугой 10 и более календарных лет, а также офицеры, призванные на службу, увольняемые по основаниям, определенным законодательством.

Отдельный вид единовременного пособия предусмотрен для военнослужащих, призванных во время мобилизации, в особый период или из числа резервистов. В случае увольнения им выплачивают 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но общая сумма не может быть меньше 25% месячного довольствия.

Эта помощь рассчитывается без учета дополнительных вознаграждений и начисляется только за полные месяцы службы после призыва. Основанием для выплаты является приказ командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава с указанием выслуг лет.

В то же время выплату могут не назначить в случае увольнения из-за служебного несоответствия, лишения воинского звания, вступления в силу обвинительного приговора суда или привлечения к административной ответственности за коррупционное правонарушение.

Во время увольнения военнослужащие имеют право на денежную компенсацию за все неиспользованные дни основного и дополнительного ежегодного отпуска, в том числе накопленные за предыдущие годы. Основание увольнения при этом значения не имеет.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Если военнослужащий не получил ежегодную помощь на оздоровление до момента увольнения, она должна быть выплачена вместе с другими расчетами при прекращении службы.

Раз в год военным может предоставляться материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2025 году ее размер равен месячному денежному довольствию. Если во время службы военнослужащий имел право на такую помощь, но не получил ее, выплату обязаны произвести во время увольнения.

Напомним, мы уже писали, какой общественный транспорт будет платным для пенсионеров в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!