Каким будет курс доллара в начале сентября: банкир поделился прогнозом

В первые дни сентября доллар в Украине будет демонстрировать предсказуемую динамику. Основные факторы, влияющие на валютный курс, подтверждают относительную стабильность рынка.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН отметил, что старт осени пройдет инерционно – ключевые валютные колебания будут повторять летние тенденции.

По прогнозу эксперта, в период с 1 по 7 сентября доллар на межбанковском рынке будет колебаться в пределах 41,6–42 гривны. На наличном рынке ожидаются те же показатели – от 41,6 до 42 гривен за доллар.

Читайте также: Эксперты предупреждают: какие купюры доллара и евро лучше продать немедленно

Итак, в первые дни сентября 100 долларов обойдутся украинцам в 4160–4200 гривен, а за 1000 долларов придется заплатить от 41 600 до 42 000 гривен.

Кроме того, банкир озвучил прогноз и по евро: по его словам, курс этой валюты будет держаться на уровне 48–49 гривен на межбанке и 48–49,5 гривен на наличном рынке.

Соответственно, за 100 евро придется заплатить от 4800 до 4950 гривен, а сумма в 1000 евро обойдется в пределах 48 000–49 500 гривен.

Напомним, ранее аналитики рассказали, стоит ли ожидать скачка доллара осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!