Какой будет пенсия с 30 годами стажа и как ее рассчитать

В 2025 году наличие всего 30 лет страхового стажа не позволит выйти на пенсию в 60 лет. В таких условиях право на выплаты по возрасту наступает только в 63 года.

Об этом пишет На Пенсии. Размер пенсии определяется по формуле Пенсионного фонда: П = Зп × Кс, где Зп – это заработная плата, а Кс – коэффициент страхового стажа (для 30 лет он составляет 0,3).

Читайте также: Пенсия под угрозой? Как подтвердить трудовой стаж при ликвидации предприятия

Сумма выплат напрямую зависит от уровня дохода. К примеру, при минимальной зарплате в 8000 грн пенсия будет составлять 2400 грн, при среднем заработке в 22 340 грн — около 6700 грн, а при зарплате 30 000 грн — примерно 9 000 грн.

Раньше мы рассказывали, кто может рассчитывать на повышенные выплаты в размере 16 тысяч гривен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!