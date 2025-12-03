Какой будет пенсия с 39 годами стажа: ответ ПФУ

В Украине чем длиннее страховой стаж — тем выше пенсия и раньше можно выйти на отдых. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа, поэтому люди с 39-40 годами опыта могут оформить выплаты сразу после дня рождения.

Как рассчитывается размер пенсии

Формула проста:

Пенсия = средняя зарплата за последние три года × коэффициент страхового стажа

Коэффициент стажа:

39 лет → 0,39

40 лет → 0,40

Вот как это выглядит на практике (с учетом средней зарплаты по стране 22336 грн и минимальной зарплаты 8000 грн):

Человек с 39 годами стажа при минимальной зарплате будет получать 3120 гривен в месяц, а при средней зарплате по стране - 8711 гривен.

У человека с 40 годами стажа при минимальной зарплате будет 3 200 гривен, а при средней зарплате — 8 934 гривны.

То есть, при средней зарплате по Украине человек с 40 годами стажа будет получать почти 9 тысяч гривен — это одна из самых высоких "базовых" пенсий без дополнительных надбавок.

Прибавка за "сверхнормовый" стаж

Кроме основной формулы государство доплачивает за каждый год сверх установленной нормы:

Для женщин – более 30 лет

Для мужчин - более 35 лет

За каждый такой год прибавляется 1% минимальной пенсии по возрасту (по состоянию на 2025 год это примерно 23–24 грн в месяц за год перестажу).

Особенно выгодно это работает для пенсионеров, которым выплаты назначены до 1 октября 2011 — в этом случае надбавку насчитывают за каждый год более 20 (для женщин) или 25 (для мужчин), причем количество таких лет не ограничено.

Итак, если у вас 39–40 лет стажа и средняя или более высокая зарплата за карьеру — пенсия будет существенно выше средней по стране. А сочетание большого стажа с доплатой за сверхурочные годы делает такие выплаты одними из самых привлекательных в украинской пенсионной системе.

