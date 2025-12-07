Какую категорию граждан лишат субсидии на отопление и почему

С началом отопительного сезона в октябре 2025 года украинцы могут снова рассчитывать на субсидию для оплаты коммунальных услуг. Помощь назначается с месяца обращения до конца сезона, но не всем - Пенсионный фонд строго проверяет имущественное положение и доходы.

Пенсионный фонд самостоятельно продлил выплаты тем, кто уже получал субсидию или имел "нулевую" помощь летом. Таким домохозяйствам повторно обращаться не нужно – выплаты начнутся автоматически. Об этом пишет ЧП.

Кому необходимо подать заявление

Обязательно обратиться в ПФУ, если вы подаете документы впервые, получили отказ летом из-за долгов или отсутствия доходов, или изменился состав семьи или социальный статус. Заявление с декларацией можно подать лично в сервисном центре, по почте, через электронные сервисы ПФУ или через уполномоченные лица местного самоуправления.

Какие доходы учитывают

Для расчета берутся доходы за два предыдущих квартала, а для пенсионеров выплаты за последний месяц. О каких-либо изменениях в составе семьи или доходах необходимо сообщить в течение 30 дней.

Кому субсидию не назначат

Отказ получат, если в течение года человек осуществил расходы свыше 100 тыс. грн на покупку земли, жилья, транспорта, ценных бумаг, виртуальных активов, стройматериалов, оплату услуг (кроме медицинских, образовательных и ЖКУ), взносы в уставный капитал, благотворительность, ссуды или покупку валюты.

Также субсидию не дадут при наличии депозитов или ОВГЗ более 100 тыс. грн, автомобиля младше 5 лет (кроме мопедов), двух и более авто младше 15 лет, или если лицо не имело доходов, получало меньше минимальной зарплаты, не платило ЕСВ три месяца или имеет долги по алиментам более трех месяцев.

Исключения действуют для жилья в общей собственности, полученного по наследству, на оккупированных территориях, непригодного для проживания или предоставленного сиротам государством, а также для без вести пропавших, лиц с медицинской зависимостью, под арестом или отстраненных от работы.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.

