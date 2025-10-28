Какую компенсацию получают родственники пенсионера, нуждающегося в уходе: объяснение Кабмина
Украинцы, которые ухаживают за пожилыми родственниками, имеют право на ежемесячное пособие. Средства выделяются при наличии медицинского заключения о необходимости в постороннем уходе.
Эта выплата предусмотрена постановлением Кабинета Министров №859 и направлена на поддержку самостоятельно заботящихся о своих близких без привлечения социальных служб. Об этом пишет ТСН.
Кто может получить компенсацию
Помощь назначается гражданам, которые:
- являются родственниками лица, нуждающегося в постоянном уходе;
- имеют официальное медицинское заключение о необходимости посторонней опеки;
- проживают вместе с подопечным и ведут общее хозяйство.
Как определяется размер выплаты
Сумма компенсации зависит от финансового положения семьи. Она рассчитывается как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году – 2 920 грн) и среднемесячным доходом на одного члена семьи.
Иными словами, чем меньше доход семьи, тем больше будет сумма пособия.
Необходимые документы
Для оформления выплаты нужно подать:
- паспорт и ИНН заявителя и лица, за которым осуществляется уход;
- заявления обеих сторон - о согласии на предоставление и получение услуги;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи (на основании справок о доходах каждого члена семьи);
- медицинские документы - справки или заключения врачей/медкомиссий, подтверждающих потребность в постороннем уходе.
