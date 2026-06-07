Какую нужно иметь зарплату, чтобы пенсия составляла 16 тысяч гривен

Чтобы в будущем получать пенсию на уровне около 16 тысяч гривен, одного продолжительного стажа недостаточно — решающую роль играет размер официальной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы. По ориентировочным расчетам, при наличии примерно 25 лет страхового стажа для выхода на такую пенсию необходимо иметь официальный ежемесячный доход на уровне около 64 тысяч гривен.

Именно этот показатель обеспечивает достаточно высокий индивидуальный коэффициент заработка, непосредственно влияющий на итоговую сумму выплат. Об этом пишет ПФУ.

Как формируется размер пенсии

Пенсия в Украине рассчитывается не фиксированно, а по формуле, учитывающей несколько ключевых параметров:

Страховой стаж. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа. Если стаж больше – например, 35 лет – это может несколько повысить размер выплат или уменьшить требования к зарплате для достижения желаемой пенсии.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа. Если стаж больше – например, 35 лет – это может несколько повысить размер выплат или уменьшить требования к зарплате для достижения желаемой пенсии. Средняя зарплата в стране. Это базовый показатель для расчетов. Расчетная средняя заработная плата, используемая в формуле, составляет примерно 17 482,87 грн.

Это базовый показатель для расчетов. Расчетная средняя заработная плата, используемая в формуле, составляет примерно 17 482,87 грн. Индивидуальный коэффициент заработка. Он показывает соотношение вашей официальной зарплаты к средней по Украине. Чем выше доход, тем больше коэффициент и, соответственно, выше пенсия.

Он показывает соотношение вашей официальной зарплаты к средней по Украине. Чем выше доход, тем больше коэффициент и, соответственно, выше пенсия. Коэффициент страхового стажа. Чем дольше человек работает официально, тем выше доля, которая учитывается в формуле.

Пример расчета

Если человек получает официальную зарплату на уровне около 16 тысяч гривен, то есть ниже среднего показателя по стране, то даже при условии 33 лет стажа размер пенсии будет значительно меньше — примерно 5,8 тысяч гривен.

Это наглядно показывает, что ключевым фактором будущей пенсии является не только стаж, но, прежде всего, уровень официального дохода в течение трудовой жизни.

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Высокая пенсия напрямую зависит от "белой" зарплаты и регулярной уплаты взносов. Даже значительный стаж не компенсирует низкий официальный доход, поэтому финансовое планирование пенсии следует начинать еще во время активной карьеры.

Если нужно, можно также счесть индивидуальный прогноз выплат — достаточно знать ваш страховой стаж и текущую официальную зарплату.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.

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