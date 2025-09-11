Клиентам Ощадбанка обещают 500 гривен бонуса: что нужно сделать

Клиенты государственного банка "Ощадбанк", которые пользуются одной из его платежных карт, получили шанс выиграть сертификаты номиналом 500 грн и другие призы. Для участия достаточно рассчитываться этой картой на определенную сумму.

О проведении акции сообщила пресс-служба банка на официальном сайте. Как сообщается, акция с розыгрышем подарков будет действовать до середины ноября 2025 года.

Принять участие в ней могут владельцы карты Лайкью Mastercard от Ощадбанка, которые ежемесячно будут совершать покупки на определенную сумму и оплачивать их именно этой картой.

Речь идет о специальной детской карте, которая помогает детям и подросткам с раннего возраста осваивать финансовую грамотность. Лайкью позволяет пользователям от шести лет самостоятельно расплачиваться в магазинах, накапливать проценты, получать бонусы и обменивать их на подарки. При этом родители имеют возможность контролировать расходы и устанавливать лимиты.

Чтобы принять участие в акции и претендовать на сертификаты, необходимо в течение месяца:

совершить покупку любого товара на сумму от 500 грн;

оплатить ее картой Лайкью Mastercard от Ощадбанка.

Каждый месяц среди участников акции будут выбирать новых победителей. В списке подарков:

30 электронных сертификатов на 500 грн для покупок;

два компактных 3D-принтера;

главный приз – смартфон.

Акция будет действовать до 15 ноября 2025 года включительно.

Как оформить карту Лайкью

Чтобы получить карту Лайкью, нужно предоставить ID-карту или свидетельство о рождении ребенка и его идентификационный код. Это единственная в Украине детская карта, которую можно оформить через чат-боты в Viber, Telegram, Facebook или на официальном сайте банка. Кроме того, заявку можно подать в любом отделении Ощадбанка.

Карта имеет ряд ключевых преимуществ:

накопление бонусов в программе Mastercard Больше при оплате от 50 грн;

приумножение средств через сервис Мобильные сбережения и 3% на остаток;

интеграция с Apple Pay и Google Pay для удобных платежей.

