Клиентам 'Ощадбанка' стоит знать: за какие счета придется заплатить 100 грн комиссии

Клиентам государственного банка "Ощадбанк" советуют закрывать карточные счета, которыми они не пользуются, ведь за неактивность предусмотрена специальная комиссия. Известно, какой размер этого взимания установлен и какие правила действуют в 2025 году.

Об этом говорится в официальной информации финансового учреждения. Как сообщает Ощадбанк, в соответствии с действующей тарифной политикой, банк имеет право начислять комиссию за обслуживание счетов, которыми клиенты не пользуются.

Сбор применяется только в следующих случаях:

если в течение 12 месяцев владелец карты не совершал никаких финансовых операций;если счет был закрыт некорректно или с нарушением установленной процедуры.

Размер комиссии и способы ее избежания

Представители Ощадбанка отмечают, что клиенты могут не платить комиссию за неактивный счет, если в течение года осуществят хотя бы одну простую финансовую операцию. Это может быть оплата покупок в магазине, пополнение карты или перевод минимальной суммы средств. В таком случае счет считается активным, и списание комиссии не происходит.

Читайте также: Ощадбанк предупреждает: кому закроют доступ к счетам с 1 января

Если же картой не пользуются совсем, счет стоит закрыть. Сделать это можно только в отделении банка – после подачи заявления. Онлайн или через приложение закрытие счета не предусмотрено. Рекомендуется обращаться в отделение, где открывалась карта, или в любое отделение в пределах той же области.

Согласно внутренним правилам Ощадбанка, в случае возникновения задолженности ее необходимо сначала погасить – это можно сделать путем перевода средств с другого счета или внесением наличных через кассу банка, независимо от региона. Узнать о наличии долга клиенты могут в отделении или обратившись в контакт-центр.

Что касается размера взыскания, он является фиксированным и установлен тарифами банка.

"Если речь идет о задолженности за обслуживание неактивного карточного счета, ее размер составляет 100 гривен. В случае, когда на счете недостаточно средств, банк списывает только доступный остаток, не создавая "минусового" баланса", – пояснил представитель учреждения в Facebook.

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, как быстро заблокировать карту в чрезвычайной ситуации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!