Клиенты ПриватБанка могут получить 35 тысяч гривен: что нужно сделать

Клиенты ПриватБанка могут присоединиться к акционной программе с денежными вознаграждениями за переводы через систему Western Union. Кампания продлится до 10 августа 2026 года, а у участников будет шанс получить кэшбек до 35 000 гривен.

Об условиях участия сообщили в ПриватБанке. Акция распространяется на переводы Western Union от 1 000 грн (или эквивалента в другой валюте), проведенные с использованием карты Mastercard от ПриватБанка.

В рамках четвертого, финального этапа программы предусмотрены следующие призы:

кэшбек 35 000 грн – один победитель;

кэшбек 3 500 грн - 10 победителей;

кэшбек 250 грн - 100 победителей.

При этом количество выигрышей для одного участника не ограничивается.

В банке отмечают, что акция призвана популяризировать безналичные расчеты, а также повысить интерес клиентов к международным переводам Western Union на карты Mastercard.

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Как присоединиться к розыгрышу

Чтобы стать участником акции, необходимо:

иметь активную гривневую карту ПриватБанка Mastercard;

получить международный перевод Western Union на карту на сумму от 1 000 грн (или эквивалента);

или отправить или получить перевод Western Union по территории Украины на такую же сумму.

После выполнения условий дополнительно регистрироваться не нужно – информация об операции автоматически попадет в базу участников акции.

Когда объявят победителей

Обладателей денежных вознаграждений будут определять путем случайного отбора с помощью сервиса random.org.ua.

Результаты четвертого этапа должны быть объявлены не позднее 30 августа 2026 года. Акция действует на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

В ПриватБанке также напомнили, что полученный кэшбэк может считаться дополнительным доходом. Это может иметь значение для отдельных категорий граждан, включая получателей пенсий, людей, состоящих на учете в центре занятости, а также государственных служащих, обязанных декларировать такие доходы.

Напомним, пенсионеры 65+ могут рассчитывать на повышенную пенсию.

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