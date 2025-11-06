Кому из украинских пенсионеров могут урезать пенсию

В Украине отдельные категории граждан — в частности, бывшие госслужащие, ученые и народные депутаты — имеют право на максимальную пенсию в размере 23,6 тысяч гривен в 2025 году. Эта сумма соответствует десяти прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность. В то же время, часть представителей этих групп лишили возможности получать повышенные выплаты, ограничив их минимальной пенсией.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, изменения произошли в соответствии с законом №4455-IX, устанавливающим особенности пенсионного обеспечения для лиц, осужденных за преступления против государства. Речь идет о гражданах, признанных виновными в государственной измене, шпионаже, коллаборационизме, содействии врагу, попытке насильственного свержения власти или посягательстве на территориальную целостность Украины.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Под действие закона попадают не только бывшие чиновники и депутаты, но и должностные лица местного самоуправления, ученые и судьи, получавшие пожизненное денежное содержание.

При отбывании наказания таким лицам пенсия будет выплачиваться только в минимальном размере — не более 2,36 тысячи гривен в месяц. После увольнения выплаты могут быть возобновлены, но уже на общих основаниях. Право на специальные пенсии, в частности, для госслужащих, прокуроров или судей, в таких случаях не будет восстанавливаться.

Как объясняют инициаторы закона, эти изменения не лишают человека права на пенсию, но вводят строгие ограничения для тех, кто совершил преступления против Украины. Цель нововведений – усилить национальную безопасность, не допустить материального поощрения предателей и обеспечить справедливость в военное время.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!