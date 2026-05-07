Кому могут не продлить отсрочку в мае

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. Призову подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, кроме имеющих законные основания для отсрочки.

Об этом сообщает Минобороны.

Кто имеет право на отсрочку

Отсрочка от мобилизации – это временное освобождение от призыва, предоставляемое в случаях, предусмотренных законом. Она не отменяет мобилизационную обязанность, а лишь откладывает ее исполнение.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Право на отсрочку имеют военнообязанные, которые:

воспитывают троих и более детей младше 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

ухаживают за ребенком с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

являются опекунами или усыновителями детей-сирот;

осуществляют уход за близкими родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других опекунов;

имеют несовершеннолетнего ребенка, если супруг проходит военную службу;

потеряли близкого родственника, погибшего или пропавшего без вести во время защиты Украины с 2014 года.

Отсрочка по состоянию здоровья

Отсрочку могут получить:

лица с инвалидностью I–III группы;

граждане, признанные ВЛК временно непригодными к службе — сроком до 12 месяцев с последующим повторным осмотром.

Отсрочка через обучение и научную деятельность

Право на отсрочку имеют:

студенты, впервые получающие образование высшего уровня;

интерны и докторанты;

педагоги, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка по профессии или должности

Отдельные категории граждан могут быть освобождены от мобилизации или получить отсрочку по должности. Среди них:

руководители государственных органов и их заместители;

народные депутаты;

судьи;

омбудсмен;

отдельные дипломаты и госслужащие.

При этом большинство работников государственного сектора мобилизуются на общих условиях, если у них нет бронирования.

Отсрочка из-за бронирования

Бронирование предоставляется работникам критически важных предприятий, учреждений и организаций, в частности, в сферах обороны, энергетики, медицины и государственного управления.

Такое бронирование оформляет работодатель, а сама отсрочка действует в ограниченный период времени.

Другие основания

Право на отсрочку также может иметь:

гражданские лица, находившиеся в плену;

специалисты в области кибербезопасности и оборонных технологий.

В то же время, любая отсрочка оформляется только после подачи соответствующего заявления и подтверждающих документов.

Как оформить отсрочку

Подать заявку онлайн можно через приложение "Резерв+". Для этого необходимо:

Обновите военно-учетные данные. Выбрать функцию "Подать запрос на отсрочку". Загрузить документы, подтверждающие основание. Дождаться проверки и получить электронное подтверждение с QR-кодом.

С 2025 г. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку напрямую.

Если основание не цифровизировано или человек не пользуется смартфоном, оформление возможно через ЦНАП. Для этого необходимо предоставить паспорт, РНОКПП и документы, подтверждающие право на отсрочку.

В случае оформления через состояние здоровья обязательно прохождение ВЛК или МСЭК.

Когда нужно подавать документы

Подать заявление можно в любой момент, однако желательно это сделать до момента направления на службу.

Если человек уже получил повестку для уточнения данных или прохождения ВЛК, документы на отсрочку следует подавать как можно скорее.

Можно ли ускорить оформление

Некоторые военнообязанные одновременно подают заявку через "Резерв+" и ЦНАП. В Минобороны отмечают, что технически это возможно, но не рекомендуется.

Онлайн запрос в приложении обычно рассматривается до 48 часов, тогда как через ЦНАП процедура может длиться до двух недель.

Какие отсрочки продолжаются автоматически

Автоматическое продление возможно, если вся необходимая информация есть в государственных реестрах и основание для отсрочки не изменилось.

Это касается:

лиц с инвалидностью;

временно непригодных;

многодетных родителей;

родителей детей с инвалидностью;

студентов и педагогов;

родственников погибших военных;

освобожденных из плена.

После продления пользователь получает сообщение в приложении "Резерв+".

Почему отсрочку могут не продлить

Самая распространенная причина – ошибки или отсутствие данных в государственных реестрах. Это могут быть:

неактуальные личные данные;

отсутствие информации об инвалидности;

неподтвержденные родственные связи;

отсутствие данных об уходе за родственником.

В таком случае необходимо обновить информацию через соцзащиту, Пенсионный фонд или подать документы через ЦНАП.

Что означает сообщение о "розыске ТЦК"

Даже при наличии отсрочки человек может получить уведомление о "розыске ТЦК". Это означает, что территориальный центр комплектования зафиксировал нарушение правил военного учета и передал информацию в полицию.

Отсрочка не освобождает от ответственности за нарушение военного учета. Если человек считает такое сообщение ошибочным, ему следует обратиться в свой ТЦК и СП для уточнения обстоятельств.

