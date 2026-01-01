Кому придется повторно проходить ВЛК в новом году и почему

Многих украинцев, которые проходили военно-врачебную комиссию в 2025 году, волнует вопрос, нужно ли снова проходить медицинское освидетельствование в 2026-м. Тема регулярности прохождения ВЛК остается одной из самых актуальных для военнообязанных.

Многие не уверены, теряют ли силу результаты предварительного осмотра автоматически с наступлением нового года и возникает ли обязанность повторно обращаться к врачам. Разъяснения по этому поводу предоставили специалисты сервиса Kadroland.

Ключевым моментом в этом вопросе является то, что военно-врачебная комиссия проводится исключительно на основании официального направления от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Это означает, что инициировать прохождение ВЛК не может ни сам работник, ни его работодатель. Процедура начинается после того, как военнообязанный получит соответствующий вызов или повестку от ТЦК и СП. Без такого документа обязанности проходить повторное медицинское освидетельствование не возникает, даже если с момента предыдущей комиссии прошло значительное время.

Юристы обращают внимание на необходимость строгого соблюдения порядка, установленного постановлением Кабинета Министров №1487. В частности, у работодателя нет законных оснований требовать от работника самостоятельно проходить ВЛК. Отказ от медосмотра в отсутствие официального направления со стороны ТЦК не может считаться нарушением трудовой дисциплины или правил военного учета.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!