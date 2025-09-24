Курс доллара на пороге изменений: эксперты озвучили прогнозы для украинцев в ближайшие дни

В ближайшие дни отечественные банки могут существенно скорректировать наличный курс доллара. Аналитики прогнозируют, что к завершению рабочей недели, 26 сентября, стоимость американской валюты будет колебаться в диапазоне 40,8–41,8 грн.

По состоянию на вечер 22 сентября банки предлагали покупку доллара по 41,1 грн. и продажу по 41,6 грн. Это означает, что в ближайшее время возможно снижение цены при покупке и одновременно повышение при продаже. По оценке финансового аналитика Алексея Козырева, в ближайшие дни в обменных пунктах следует ожидать повышения курса продажи доллара.

Эксперт прогнозирует, что стоимость американской валюты будет колебаться в диапазоне 40,9–41,75 грн. При этом вечером 23 сентября средние показатели составили около 40,9 грн. за покупку и 41,43 грн. за продажу.

"Разница между курсами купли и продажи (спред) будет содержаться на уровне 20–25 копеек. В крупных обменниках, где совершают сделки от 1 тысячи долларов, она будет еще меньше – около 15–20 копеек", – отмечается в прогнозе.

Аналитик отметил, что в ближайшие дни на ситуацию на валютном рынке будет влиять сразу несколько факторов.

Санкционная неопределенность. По словам эксперта, в прошлую пятницу Еврокомиссия подала на рассмотрение государствам-членам ЕС 19-й пакет ограничительных мер против РФ. В то же время президент США Дональд Трамп призвал европейских партнеров к более жестким действиям, в частности по энергетическому сектору. Такое расхождение в подходах лишает союзников Украины единства в противодействии России, что в итоге негативно отражается и на нашей стране.

Бюджетное давление. Эксперт также подчеркнул, что в нынешнем госбюджете остается существенный дефицит финансирования армии и обороны – около 300 млрд. грн. Не менее сложна и ситуация с формированием сметы на следующий год. Проблема поиска ресурсов для оборонных нужд в сочетании с необходимостью покрытия социальных расходов на 2026 уже сейчас создает дополнительное давление на гривну.

Аналитик отметил, что на динамику валютного рынка будет влиять целый комплекс внутренних и внешних факторов.

Глобальные вызовы. Среди ключевых рисков он назвал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и рост напряжения в отношениях между США и Китаем, в частности, из-за возможного усиления американских санкций против государств, закупающих российскую нефть.

Войны и экономики. Не менее важны остаются ситуация на фронте, продажа валютной выручки экспортерами в период сбора урожая, расчеты бизнеса с бюджетом, а также факторы сезонности – приближение отопительного периода. Отдельным сигналом для рынка может стать и потенциальная встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Наружные данные. Публикация макроэкономических показателей в США и ЕС оказывает непосредственное влияние на динамику евро/доллара в мире, что, в свою очередь, отражается и на украинском валютном рынке.

Перспективы сотрудничества с МВФ. Нынешняя программа поддержки на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине $15,6 млрд. от Фонда и еще около $150 млрд. от партнеров. Тем не менее, она разрабатывалась с учетом завершения войны в 2025 году, а реалии свидетельствуют о росте затрат. Поэтому правительство уже обратилось к МВФ с просьбой о запуске новой программы.

"Решение о сотрудничестве с Фондом и параметры возможного нового соглашения будут определяющими для курса гривны по крайней мере в 2026–2027 годах", – подытожил Козырев.

