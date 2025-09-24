Курс долара на порозі змін: експерти озвучили прогнози для українців найближчими днями

У найближчі дні вітчизняні банки можуть суттєво скоригувати готівковий курс долара. Аналітики прогнозують, що до завершення робочого тижня, 26 вересня, вартість американської валюти коливатиметься в діапазоні 40,8–41,8 грн.

Станом на вечір 22 вересня банки пропонували купівлю долара по 41,1 грн та продаж по 41,6 грн. Це означає, що найближчим часом можливе зниження ціни при купівлі й одночасне підвищення при продажу. За оцінкою фінансового аналітика Олексія Козирєва, у найближчі дні в обмінних пунктах слід очікувати підвищення курсу продажу долара.

Експерт прогнозує, що вартість американської валюти коливатиметься в діапазоні 40,9–41,75 грн. При цьому ввечері 23 вересня середні показники становили близько 40,9 грн за купівлю та 41,43 грн за продаж.

"Різниця між курсами купівлі та продажу (спред) утримуватиметься на рівні 20–25 копійок. У великих обмінниках, де здійснюють операції від 1 тисячі доларів, вона буде ще меншою – близько 15–20 копійок", – зазначається в прогнозі.

Аналітик зауважив, що протягом найближчих днів на ситуацію на валютному ринку впливатиме одразу кілька чинників.

Санкційна невизначеність. За словами експерта, минулої п’ятниці Єврокомісія подала на розгляд державам-членам ЄС 19-й пакет обмежувальних заходів проти РФ. Водночас президент США Дональд Трамп закликав європейських партнерів до жорсткіших дій, зокрема щодо енергетичного сектору. Така розбіжність у підходах позбавляє союзників України єдності у протидії Росії, що, у підсумку, негативно відбивається й на нашій країні.

Бюджетний тиск. Експерт також підкреслив, що у нинішньому держбюджеті залишається суттєвий дефіцит фінансування армії та оборони – близько 300 млрд грн. Не менш складною є й ситуація з формуванням кошторису на наступний рік. Проблема пошуку ресурсів для оборонних потреб у поєднанні з необхідністю покриття соціальних витрат на 2026 рік вже зараз створює додатковий тиск на гривню.

Аналітик наголосив, що на динаміку валютного ринку впливатиме цілий комплекс внутрішніх та зовнішніх факторів.

Глобальні виклики. Серед ключових ризиків він назвав ескалацію конфлікту на Близькому Сході та зростання напруги у відносинах між США та Китаєм, зокрема через можливе посилення американських санкцій проти держав, які закуповують російську нафту.

Війна та економіка. Не менш важливими залишаються ситуація на фронті, продаж валютної виручки експортерами в період збору врожаю, розрахунки бізнесу з бюджетом, а також фактори сезонності – наближення опалювального періоду. Окремим сигналом для ринку може стати й потенційна зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Зовнішні дані. Публікація макроекономічних показників у США та ЄС безпосередньо впливає на динаміку євро/долара у світі, що, своєю чергою, відбивається й на українському валютному ринку.

Перспективи співпраці з МВФ. Нинішня програма підтримки на 2023–2027 роки передбачає виділення Україні $15,6 млрд від Фонду та ще близько $150 млрд від партнерів. Проте вона розроблялася з урахуванням завершення війни у 2025 році, а реалії свідчать про зростання витрат. Тому уряд уже звернувся до МВФ із проханням про запуск нової програми.

"Рішення щодо співпраці з Фондом і параметри можливої нової угоди будуть визначальними для курсу гривні принаймні у 2026–2027 роках", – підсумував Козирєв.

