Кушнер и Виткофф считают, что пути готовы к завершению войны в Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от встреч своих переговорщиков в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным, заявив, что тот, вероятно, хочет покончить с войной. "Его [Путина] желание завершить войну – такое впечатление сложилось у них. Я думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни, возобновить торговлю с США, а не терять тысячи солдат еженедельно. У них сложилось сильное впечатление, что он готов к соглашению", – сказал Трамп.

Об этом Трамп заявил во время брифинга с журналистами в Овальном кабинете. По его словам, Путин провел "хорошую встречу" с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, представляющим американскую сторону в переговорах по прекращению войны в Украине. Эти трехсторонние консультации в Кремле продолжались около пяти часов и завершились без прорыва, но с обещаниями продолжить диалог.

"Я не могу сказать, что выйдет из этой встречи, потому что для танго нужны двое", - добавил Трамп, имея в виду необходимость взаимного согласия сторон.

Он также отметил, что раньше существовали лучшие возможности для урегулирования конфликта, а сейчас ситуация якобы ухудшилась для Киева. "Когда я был в этом офисе и говорил об отсутствии карт, то тогда было лучшее время для сделки. Но они решили не делать этого. Теперь много факторов против них", – отметил американский лидер.

В то же время Трамп подчеркнул, что с украинской стороной была проделана значительная работа, и "они остались довольны" результатами. Следующие шаги в переговорах остаются неопределенными: Кушнер и Виткофф планируют встретиться с украинскими представителями, а Кремль подтвердил готовность к дальнейшим контактам, но без конкретики по компромиссам.

