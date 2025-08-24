Минимальная пенсия свыше 16 тыс. грн: кто может рассчитывать на повышенные выплаты
Военнослужащие Украины, которым официально установлена группа инвалидности, имеют право на повышенные пенсионные выплаты. В частности, известно, какая минимальная сумма в 2025 году гарантирована лицам с первой группой инвалидности, полученной в результате войны.
Такая информация обнародована на портале "Бесплатная юридическая помощь". Назначение пенсии по инвалидности военнослужащим регулируется законом №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
Согласно этому закону, право на такую выплату имеют военные, которым инвалидность была установлена в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период:
- выполнение боевых задач или служебных обязанностей;
- участия в обороне государства;
- пребывание на передовой или в плену.
Такую пенсию назначают в тех случаях, когда инвалидность была получена:
- во время прохождения военной службы;
- в течение трех месяцев после увольнения со службы;
- после трехмесячного срока с момента освобождения, но если заболевания, ранения, контузия или увечья возникли в период службы или пребывания в плену.
Размер выплат зависит от установленной группы инвалидности:
- I группа – 100% месячного денежного довольствия;
- ІІ группа – 80%;
- ІІІ группа – 60%.
В 2025 году государство гарантирует следующие минимальные пенсии для военных с инвалидностью в результате войны:
- для I группы – 16,84 тыс. грн;
- для ІІ группы – не менее 13,82 тыс. грн;
- для ІІІ группы – от 9,47 тыс. грн.
Как подать документы на пенсию и что нужно иметь
Для оформления пенсии военнослужащему необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В течение десяти дней специалисты центра формируют пакет документов и передают его в Пенсионный фонд.
В обязательный перечень входят:
- представление от ТЦК о назначении пенсионных выплат;
- выписки из приказов об увольнении или исключении из списков личного состава;
- данные о выслуге лет или соответствующая выписка из расчета;
- денежный аттестат и справка по всем видам обеспечения;
- медицинская документация о состоянии здоровья (кроме случаев, когда военно-врачебная комиссия не проводилась);
- подтверждение права на надбавки, повышение и другие доплаты.
Пенсия назначается на срок инвалидности или пожизненно – если военный уже достиг пенсионного возраста.
