Минимальный размер пенсии для УБД: какие выплаты получают военные в Украине

Размер пенсионного обеспечения для военнослужащих в Украине определяется на основе их уровня денежного содержания. В то же время Пенсионный фонд Украины устанавливает гарантированную минимальную пенсию, которая приближена к среднестатистической пенсии гражданского населения.

Как отмечает Министерство оборон, для участников боевых действий предусмотрены особые условия выхода на пенсию. Военнослужащие имеют право на пенсию, начисляемую за выслугу лет. Существует два основных сценария ее получения:

Если продолжительность службы составляет 25 календарных лет или более – пенсионное обеспечение составляет 65% от суммы денежного обеспечения, с возможностью дополнительного начисления по 3% за каждый последующий год, но общий размер не превышает 70%.

Если выслуга меньше 25 лет – базовый размер пенсии составляет 50%, а за каждый дополнительный год добавляется по 1%, однако общая сумма также ограничена 70% от денежного обеспечения.

В состав денежного обеспечения входят: основной должностной оклад, выплаты за воинское звание, надбавки за продолжительность службы, премии и другие виды материального стимулирования.

Следует отметить, что лица, лишенные воинского звания и уволенные из-за приговора за умышленное правонарушение, совершенное с использованием служебных полномочий или связанное с коррупционными действиями, не имеют права на получение военной пенсии.

Для назначения досрочной пенсии участника боевых действий военнослужащему необходимо представить следующие документы:

удостоверение УБД;

военный билет; справки об участии в боевых действиях;

трудовую книжку, документы о военной службе;

паспорт и ИНН;

справку о денежном довольствии (выдается частью/военкоматом).

Документы можно подать дистанционно – через официальный портал Пенсионного фонда или обратившись лично в ближайший сервисный центр ПФУ.

Минимальная пенсия для участников боевых действий: что нужно знать

Размер пенсионных выплат для лиц со статусом УБД формируется с учетом их страхового стажа и уровня заработной платы, отмечают в ПФУ.

Для этой категории граждан пенсия не может быть менее 5528 гривен. Если начисленная сумма ниже, государство компенсирует разницу из-за ежемесячного адресного пособия.

К основной пенсии участникам боевых действий предусмотрены следующие доплаты:

25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – в 2025 году это составляет 590,25 грн (при базовом показателе 2361 грн);

Целевая помощь на проживание – фиксированная сумма 40 грн ежемесячно.

Напомним, в Правительстве изменили процедуру получения военными удостоверения УБД.

