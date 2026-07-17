Мобилизация мужчины с инвалидностью: при каких условиях могут призвать в армию

Лица с инвалидностью имеют законное право на отсрочку от мобилизации, однако для этого необходимо официально оформить ее и обеспечить отражение соответствующей информации в государственном реестре Оберег. Как пояснили в Черкасском территориальном центре комплектования и социальной поддержки, право на отсрочку имеют граждане, которым установлена I, II или III группа инвалидности.

Это предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В то же время, самого удостоверения или справки об инвалидности недостаточно — необходимо оформить отсрочку в установленном порядке. Об этом пишет sud.ua.

В ТЦК напомнили, что после изменений в законодательстве территориальные центры комплектования больше не принимают заявления на оформление или продление отсрочки. Пока сделать это можно двумя способами.

Первый вариант – через приложение "Резерв+". Если информация об инвалидности уже содержится в электронных реестрах Министерства социальной политики, запрос обрабатывается автоматически. Обычно это занимает до 48 часов, после чего в электронном военно-учетном документе появляется соответствующая отметка об отсрочке.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Второй способ – обратиться в любой Центр предоставления административных услуг. Сотрудник ЦНАП сканирует оригиналы документов и передает их в электронном виде на рассмотрение комиссии при ТЦК и СП. Окончательное решение принимается в течение 14 дней.

В территориальном центре комплектования отмечают, что в соответствии с законодательством лица с инвалидностью не подлежат принудительной мобилизации. В то же время трудности могут возникнуть, если отсрочка не была оформлена или вовремя продлена, истек срок ее действия без обновления информации в государственных реестрах или после повторного медицинского осмотра изменился или был отменен статус инвалидности.

Закон не запрещает людям с инвалидностью проходить военную службу добровольно. По собственному желанию они могут заключить контракт с Вооруженными силами Украины, если состояние здоровья позволяет выполнять военные обязанности и это подтверждено заключением военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!