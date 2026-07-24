Могут наблюдаться слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 24 июля

Геомагнитная активность может влиять не только на работу спутниковой связи, но и на самочувствие метеочувствительных людей. Во время магнитных бурь некоторые жалуются на головную боль, усталость, перепады настроения и колебания артериального давления.

Уровень геомагнитной активности определяют по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9. Если показатель достигает 5 и более, буря считается сильной. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В пятницу прогнозируется усиление солнечной активности к К-индексу 4,7. Несмотря на рост показателя, буря будет оставаться на среднем уровне.

Следует помнить, что прогнозы могут изменяться, поскольку специалисты обновляют информацию о солнечной активности каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают после мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Достигнув магнитосферы Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения.

К-индекс от 1 до 4 свидетельствует о слабой или умеренной активности, которая часто проходит незаметно. Если же показатель превосходит 5, магнитная буря считается сильной. Такие явления могут оказывать влияние на работу спутников, систем навигации, мобильной связи и радиосвязи. Во время бурь с К-индексом 7–8 в некоторых регионах наблюдается полярное сияние.

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Как магнитные бури могут влиять на здоровье

В дни повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут чувствовать:

головные боли;

усталость и сонливость;

раздражительность и стресс;

перепады АД;

общее ухудшение самочувствия.

Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно использовать препараты, предназначенные врачом для облегчения симптомов.

Как поддержать организм

Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, специалисты советуют:

соблюдать режим сна и сбалансированное питание;

пить достаточно воды и травяных чаев;

временно ограничить употребление алкоголя, кофе, жирной, острой и слишком соленой пищи;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямым солнцем;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать стрессовых ситуаций и переутомления;

людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимое лекарство и больше отдыхать;

утром принимать контрастный душ, а вечером – теплую ванну для расслабления.

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