Морозы до -13 и снегопады надвигаются: когда в Украине похолодает

В канун рождественских праздников в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Причиной станет мощный Скандинавский антициклон, который будет постепенно приближаться к территории страны.

Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться, а в большинстве регионов установятся слабые, иногда умеренные морозы. Местами прогнозируются снегопады, а на автодорогах возможно образование гололеда. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Самые низкие температурные показатели синоптики ожидают 25-26 декабря. После этого, ближе к выходным, прогнозируется постепенное повышение температуры, а в отдельных областях не исключена кратковременная оттепель.

В понедельник, 22 декабря, на большей части территории страны сохранится облачная погода, без существенных осадков. Лишь в Сумской и Харьковской областях местами возможен снег. Кое-где будет туман. Ветер преимущественно северо-западного направления, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 °С, днем от +2 до +7 °С.

Во вторник, 23 декабря, в ночные часы осадки маловероятны, однако днем в северных и западных регионах пройдет небольшой снег или мокрый снег. Возможны туманы, налипание мокрого снега и гололедица. Ночью температура составит от -4 до +1 °С, днем от -2 до +3 °С, а на юге страны и в Крыму воздух прогреется до +6 °С.

В среду, 24 декабря, с запада страны будет продвигаться холодный атмосферный фронт, который принесет осадки в западные области и Винницкую область. В Карпатском регионе и Прикарпатье местами ожидаются интенсивные снегопады и метели. В других областях существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура снизится до -2...-8°С, а на северо-востоке страны до -13°С.

В Рождество, 25 декабря, в Украине будет преобладать морозная и в основном малооблачная погода без осадков. Небольшой снег возможен только в Прикарпатье. В ночные часы температура опускается до -12 °С, днем будет держаться в пределах -1…-6 °С.

26 декабря морозные условия сохранятся. В большинстве регионов осадков не ожидается, однако на востоке возможен небольшой снег и слабая метель. Ночью температура будет достигать -10 °С, а в западных областях может снижаться до -14 °С.

