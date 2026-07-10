Можете потерять выплаты: в каких случаях пенсионерам нужно обращаться в ПФУ

Украинцам, получающим пенсии, жилищные субсидии или другие социальные выплаты, напомнили о важной обязанности — своевременно сообщать Пенсионному фонду о любых изменениях в личных данных. Если этого не сделать, излишне выплаченные средства могут придется возвращать.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области. Все получатели пенсий, субсидий и других государственных выплат должны информировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на назначение или размер пособия. Сделать это нужно не позднее 10 календарных дней после того, как произошли соответствующие изменения.

Обратиться в ПФУ необходимо в случае:

смены фамилии, имени или других персональных данных;

получение нового паспорта;

смены номера телефона или контактной информации;

изменения банковского счета, на который поступают выплаты;

официального трудоустройства или увольнения;

регистрации или прекращения предпринимательской деятельности

Как сообщить об изменениях

Подать информацию в Пенсионный фонд можно одним из нескольких способов:

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

лично обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

прислав документы заказным письмом по почте;

через работодателя, если конфигурации соединены с трудовыми отношениями.

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Что будет, если не сообщить вовремя

Если по несвоевременному информированию человек получил большую сумму выплат, чем предусмотрено законом, излишне перечисленные средства придется вернуть. Первоначально Пенсионный фонд направляет уведомление с предложением добровольно возместить переплату, перечислив средства на счет учреждения.

Если этого не сделать, ПФУ имеет право принять решение о принудительном взыскании средств. В таком случае переплату будут возмещать путем ежемесячных удержаний по пенсии, субсидии или другой социальной выплате. Размер таких отчислений может составлять до 20% ежемесячной суммы и будет продолжаться до полного погашения задолженности.

В то же время в Пенсионном фонде напоминают, что своевременное уведомление об изменениях позволяет избежать переплат и дальнейших финансовых недоразумений. Также следует отметить, что многодетные матери, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей, могут оформить специальную надбавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной. Ее размер составляет от 35% до 40% прожиточного минимума в зависимости от количества детей, а назначается после личного обращения в Пенсионный фонд.

Кроме того, правительство работает над реформированием пенсионной системы. Планируется внедрение трехуровневой модели, включающей солидарный, профессиональный и накопительный уровни. При этом повышение пенсионного возраста не предусматривается, однако требования к страховому стажу будут постепенно расти.

Напомним, какая категория украинцев может потерять страховой стаж и почему.

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