Можно ли обжаловать заключение ВЛК: объяснение юриста

Прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) вызывает разные эмоции в зависимости от статуса личности. Военнообязанные часто относятся к нему с осторожностью, ведь это первый шаг к возможному призыву. Военнослужащие же, напротив, нередко с нетерпением ждут ВЛК — после нескольких лет службы здоровья значительно ухудшается, и они нуждаются в официальном подтверждении состояния для пересмотра пригодности или увольнения.

В большинстве случаев, получив заключение о полной пригодности, люди задумываются: как обжаловать решение ВЛК? Куда подавать жалобу? Какие сроки? Какие документы нужны? Можно ли оспорить причинную связь заболевания?

1. Что такое ВЛК?

Военно-врачебная комиссия (ВЛК) — это специальный орган, который проводит медицинское освидетельствование:

военнообязанных, призывников, резервистов;

военнослужащих;

курсантов военных вузов

ВЛК бывают временные (например, при призывных комиссиях) и постоянные (штатные). По уровню они делятся на:

внештатные (низший уровень);

штатные (высший уровень, контрольные);

Центральная ВЛК (ЦВЛК) – самый высокий орган.

Отдельные ВЛК существуют в пограничной службе, Нацгвардии, МВД и т.д.

2. Что именно можно оспорить в решении ВЛК?

После осмотра составляется документ: справка, постановление, решение или свидетельство о болезни. Юридически это один и тот же вывод, но с разными названиями.

Свидетельство о болезни выдается только при полной или временной негодности. Во всех остальных случаях указывают:

пригоден к службе;

пригодный к отдельным видам службы (ТЦК, части обеспечения, учебные заведения и т.п.);

временно непригодный (с отпуском для лечения/реабилитации);

пригодность не определяется (отпуск по состоянию здоровья).

В заключении ВЛК содержится:

дата обзора;

персональные данные;

состав комиссии;

список установленных заболеваний;

правовая квалификация (статья и пункт Расписания болезней);

степень годности;

причинная связь заболевания с прохождением службы/участием в боевых действиях.

Обжаловать можно любую часть заключения:

наличие/отсутствие заболевания;

степень/стадию болезни;

причинная связь;

правильность применения статьи/пункта Расписания болезней;

нарушение процедуры осмотра (не назначены обязательные обследования, отсутствуют анализы, МРТ, КТ и т.п.).

3. Самые распространенные основания для обжалования

Не учтено имеющееся заболевание, которое влияет на пригодность (например, гипертония 2 стадии проигнорирована).

Ошибка в квалификации стадии/степени болезни (например, гонартроз 3 стадии записали как 2).

Неправильная статья / пункт Расписания болезней (например, остеохондроз квалифицировали по ст. 64 вместо ст. 23, когда есть радикулопатия после физических нагрузок).

Ошибка в причинной связи (заболевания не связали со службой/боевыми действиями).

Нарушение процедуры осмотра (не проведены обязательные МРТ, КТ, ЭхоКГ, анализы, не назначено лечение перед выводом).

4. Обжалование для военнообязанных

Подайте заявление о несогласии с заключением ВЛК непосредственно в ту комиссию, которая проводила осмотр. Вас должны направить на контрольный осмотр в областной ТЦК.

Можно подать заявление сразу в областной ТЦК – они выдадут направление на повторный осмотр.

Включите все медицинские документы (выписки, выводы, анализы, МРТ, КТ).

Опишите, как проходил обзор, и в чем видите нарушения. Если было принуждение – обязательно укажите.

Важно: по п. 72 Порядка № 560 военнообязанный может подать заявление о несогласии с ВЛК без каких-либо медицинских доказательств или аргументов – это достаточное основание для направления на контрольный осмотр.

5. Обжалование для военнослужащих

Военный подает заявление:

в региональную ВЛК;

в Центральную ВЛК (можно одновременно или последовательно).

Заявление посылайте по почте (ценным письмом с описанием вложения) или по электронной почте с ЭЦП. Добавьте заверенные копии медицинских документов.

В заявлении укажите:

идентификационные данные (воинская часть, должность, звание);

обстоятельства (травмы, контузии, лечение, препараты, состояние здоровья);

номер и дату обжалуемого заключения ВЛК;

суть несогласия (нарушение процедуры, неправильная квалификация, причинная связь и т.п.).

6. Сроки обжалования

Досудебное обжалование (до ВЛК высшего уровня) – 30 дней с момента получения копии заключения ВЛК.

с момента получения копии заключения ВЛК. Пропущенный срок можно восстановить по уважительным причинам (боевые действия, лечение, тяжелые семейные обстоятельства).

Судебное обжалование – 3 или 6 месяцев (в зависимости от использования досудебного порядка).

7. Порядок обжалования: досудебный и судебный

Досудебный порядок (рекомендуется начинать именно с него):

Соберите все медицинские документы. Подготовьте заявление о несогласии. Отправьте в региональную ВЛК или ЦВЛК (по почте или ЭЦП). Контролируйте получение и ответ. В случае положительного ответа получите направление на контрольный осмотр.

Срок рассмотрения - 1-2 месяца (учитывая почту и загруженность комиссий).

Судебный порядок :

Иск подается после досудебного обжалования (или параллельно).

Судебная практика не очень положительна: суды часто ссылаются на отсутствие у них компетенции анализировать медицинские диагнозы.

Больше шансов — при доказании нарушения процедуры осмотра.

Более позитивная практика по причинной связи — суды все чаще обязывают ВЛК пересматривать связь травм/заболеваний со службой.

8. Какие бывают результаты обжалования

Направление на контрольный обзор (самый распространенный результат).

Отмена вывода без повторного осмотра.

Отказ в удовлетворении жалобы.

Изменение причинной связи (извлечение из протокола ВЛК).

