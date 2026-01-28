Можно ли платить меньше за коммуналку в период отключения света, тепла и воды

После массированных обстрелов в Украине во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, теплоснабжения и воды. В этой связи для граждан снова стал актуальным вопрос: как оплачивать коммунальные услуги, если они предоставлялись с перебоями или не предоставлялись вообще.

Как сообщает издание " На пенсии ", в 2026 году действующее законодательство содержит четкие нормы, позволяющие потребителям уменьшать суммы в платежках за периоды некачественного или неполного предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Когда возможен перерасчет оплаты

В январе 2026 года в ряде населенных пунктов были зафиксированы перебои с теплом и водоснабжением из-за последствий обстрелов и аварий в энергосистеме. В этих случаях потребители имеют законное право не оплачивать услуги в полном объеме.

Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и постановлением Кабинета Министров №127 от 6 февраля 2024 года, граждане обязаны платить только за услуги, которые фактически были получены и отвечали установленным стандартам качества.

Перерасчет начислений производится по:

полного отсутствия коммунальной услуги;

частичного ее предоставления;

предоставление услуги с нарушением нормативных требований.

Как формируются платежки после отключений

Порядок начисления платежей зависит от наличия в здании приборов учета. В многоквартирных домах с общедомовыми счетчиками тепла жильцы оплачивают только фактически потребленные объемы. Если теплоснабжение прекращалось или температура теплоносителя не соответствовала нормам, корректировка сумм в платежках производится автоматически.

В домах без счетчиков оплата производится по нормативам, но с учетом реального количества часов подачи тепла и фактических температурных показателей. Время, когда услуга отсутствовала из-за аварий на внешних сетях, в расчеты не включается.

Если же перебои возникли из-за проблем во внутридомовых системах, для проведения перерасчета необходимо обращение управляющего дома или непосредственно потребителя к поставщику услуг.

Куда обращаться, если перерасчет не сделали

В случае, когда автоматическая корректировка не была произведена или обращение граждан проигнорировано, потребитель вправе обжаловать действия поставщика. Для этого можно обратиться в органы местной власти, Госпродпотребслужбы или защищать свои права в судебном порядке.

Эксперты также советуют фиксировать все факты отсутствия или ненадлежащего качества услуг: сохранять официальные сообщения, составлять соответствующие акты и подавать письменные обращения. Конкретно эти подтверждения являются основанием для законного пересчета и защиты прав потребителей.

