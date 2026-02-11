Мужчины в возрасте 60+ получили право служить в армии по контракту: Зеленский подписал закон

10 февраля 2026 г. президент Владимир Зеленский подписал указ № 108/2026 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины". Документ уже опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, по письменному согласию командира воинской части на службу по контракту смогут принимать граждан, достигших 60 лет и признанных пригодными военно-врачебной комиссией (ВЛК). Такие лица могут занимать должности:

рядового, сержантского или старшинского состава;

младшего или старшего офицерского состава – при условии, что они были уволены с военной службы после 1 января 2015 года.

Срок контракта составит год с возможностью заключения новых контрактов. Перед началом службы устанавливается испытательный срок – два месяца. В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно. Указ вступает в силу дня опубликования.

Еще 29 июля 2025 г. президент согласовал внесение изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе", которые позволили заключать контракты лицам, достигшим 60 лет.

Проект "Контракт 18–24"

Параллельно в Минобороны сообщили о запуске добровольной инициативы "Контракт 18–24" — программы для молодежи 18–24 лет, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год.

Условия программы:

финансовая гарантия от государства – 1 000 000 грн в год службы;

из них 200 000 грн. выплачиваются сразу после подписания контракта;

остальная сумма выплачивается ежемесячно во время службы.

Главный принцип – полная добровольность. После завершения контракта человек самостоятельно решает: продолжать службу или вернуться в гражданскую жизнь.

10 февраля 2026 года Минобороны доработало соответствующий законопроект, предоставляющий участникам программы право на годовую отсрочку от призыва после завершения контракта. Документ на этой неделе подадут на рассмотрение Верховной Рады.

