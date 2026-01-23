МВД предупредило украинцев о чрезвычайной ситуации в энергосистеме: сколько воды и продуктов запасти и к чему готовиться

На фоне сложной ситуации в энергетической системе Украины Министерство внутренних дел призывает граждан заблаговременно подготовиться к возможным длительным перебоям с электроснабжением и теплом. Спасатели отмечают: в каждом доме стоит запас самого необходимого по меньшей мере на 3–5 дней автономной жизни.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в соцсетях.

Базовый набор для дома во время блекаута

Чтобы минимизировать риски в случае отключений, в ведомстве советуют заранее позаботиться о таких вещах:

Воды и продукты питания. Запасите питьевую и техническую воду, а также продукты длительного хранения, не требующие приготовления или сложных условий хранения.

Запасите питьевую и техническую воду, а также продукты длительного хранения, не требующие приготовления или сложных условий хранения. Аптечка и гигиена. Подготовьте необходимое лекарство для постоянного употребления, базовую аптечку и средства личной гигиены.

Подготовьте необходимое лекарство для постоянного употребления, базовую аптечку и средства личной гигиены. Энергия и передвижение. Зарядите повербанки, проверьте состояние автомобиля и позаботьтесь о полном баке горючего.

Зарядите повербанки, проверьте состояние автомобиля и позаботьтесь о полном баке горючего. Домашние животные. Обеспечьте запас корма и воды для питомцев на несколько дней.

Также в МВД напоминают о "тревожной сумке" на случай срочной эвакуации или необходимости быстро спуститься в укрытие. В ней должны быть документы, наличные деньги, теплая одежда и индивидуальные средства обогрева — грелки или термоодеяло.

Как согреться в холодном доме

Если исчезнет отопление, специалисты советуют не пытаться обогреть всю квартиру, а действовать рационально.

Сосредоточьте тепло в одной, желательно самой маленькой комнате.

Одевайтесь слоями, чтобы лучше удерживать тепло тела.

Двигайтесь, поддерживайте легкую физическую активность и по возможности пользуйтесь грелками.

Куда обращаться за помощью

В случае отсутствия связи или необходимости экстренной помощи граждане могут воспользоваться следующими каналами:

Единственный номер экстренных служб – 112.

Мобильное приложение "112 Ukraine", работающее через Wi-Fi даже без мобильной сети.

"Пункты несокрушимости". Адрес ближайшего пункта обогрева можно также узнать по номеру 112.

В МВД призывают украинцев быть внимательными к официальным сообщениям, соблюдать повышенные меры безопасности, позаботиться о защите детей и без необходимости не находиться на улице в темное время суток.

