'Мы сделаем все, что сможем' - Зеленский о сроках окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение войны является ключевой задачей для государства, и выразил осторожный оптимизм по поводу возможности достичь мира уже в ближайшем году. По его словам, этого можно достичь благодаря активной дипломатии и продолжающимся переговорам.

Об этом глава государства заявил в интервью французскому телеканалу France 2. Зеленский подчеркнул, что завершение боевых действий является безоговорочным приоритетом как для него лично, так и для всей его команды. Он заверил, что украинская сторона прилагает максимум усилий на переговорном направлении, ведь главная цель — положить конец войне.

В то же время, президент обратил внимание, что Россия пытается маскировать собственные ультимативные требования под видом поиска компромиссов, продолжая при этом обстрелы гражданской инфраструктуры и используя холод и энергетическое давление как инструмент войны. По его убеждению, каждый новый удар по мирному населению лишь отдаляет реальные договоренности.

Зеленский особо подчеркнул, что дипломатия не означает ни капитуляции, ни согласования на навязанные условия Кремля. В частности, требование Москвы о полном выводе украинских войск с территории Донбасса для Киева неприемлемо и остается "красной линией".

Читайте также: Переговоры на Аляске: ни одна "большая сделка" не была заключена

Президент также отметил, что даже фиксация линии фронта на нынешних позициях стала бы серьезнейшей уступкой со стороны Украины. В то же время, он готов к диалогу ради сохранения независимости и суверенитета государства.

Комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению контактов с Владимиром Путиным, Зеленский отметил, что сам факт разговора возможен, но только при четких требованиях и усиленном давлении. По его мнению, пока этого давления недостаточно, а российский лидер использует переговоры скорее как способ манипуляций и унижения Европы, чем путь к миру.

Кроме того, в интервью Зеленский сообщил обновленные данные по потерям украинской армии. По его словам, за четыре года полномасштабной войны погибли около 55 тысяч украинских военных, еще значительное количество защитников считается пропавшими без вести. Для сравнения год назад он озвучивал цифру более 46 тысяч погибших.

Ранее мы рассказывали, что Reuters опубликовали циничные условия Путина для прекращения войны против Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!