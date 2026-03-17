'Мы заинтересованы во встрече друг с другом' - Зеленский заявил о готовности к диалогу с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с премьер-министром Израиля Беньямин Нетаньяху. В разговоре глава государства обратил внимание на развитие иранских беспилотников, активно совершенствовавшихся во время войны России против Украины.

Об этом он сообщил в интервью The Jerusalem Post. По его словам, сейчас эти дроны представляют угрозу не только Украине, но и стран Ближнего Востока.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть значительный практический опыт противодействия таким атакам, полученный непосредственно во время боевых действий. Именно этот опыт, по его мнению, может быть полезен другим государствам, которые сталкиваются с подобными вызовами.

Комментируя возможность переговоров с израильским премьером, президент отметил, что инициатива контакта пришла с израильской стороны. Он подтвердил свою открытость к диалогу, подчеркнув, что обе стороны имеют взаимно полезные ресурсы и знания.

По словам Зеленского, сотрудничество может быть выгодным для обеих стран, ведь каждая из сторон обладает опытом и возможностями, представляющими интерес для партнера.

