На это следует обратить внимание: за что могут оштрафовать владельца генератора

Из-за системных перебоев с электроснабжением предприятия, учреждения и обычных граждан все чаще используют генераторы. Для их бесперебойной работы необходимо заранее позаботиться о запасе горючего, однако его хранение должно отвечать действующим требованиям законодательства. Несоблюдение правил может обернуться значительными штрафами.

По информации, обнародованной со ссылкой на разъяснение профильных юристов, во время действия военного положения разрешено хранить до 2000 литров горючего на каждом объекте, где установлен генератор, без оформления лицензии или других специальных разрешений. Важное условие – это горючее должно использоваться исключительно для обеспечения работы генератора. Объем, находящийся непосредственно в баке оборудования, в установленный лимит не засчитывается.

Такие правила все равно применяются как к юридическим лицам, так и к физическим лицам-предпринимателям независимо от формы собственности.

Если объемы хранения превышают 2000 литров, необходимо подать декларацию о хранении горючего в территориальный орган ГНС. Процедура бесплатная. Документ можно подать в любой форме как в бумажном, так и в электронном виде. При этом право на хранение возникает сразу после подачи декларации — ждать отдельного согласования или подтверждения не требуется.

В декларации следует указать точный адрес расположения резервуаров, информацию о субъекте хозяйствования (название компании или ФИО предпринимателя, код ЕГРПОУ или РНОКПП, юридический адрес), а также технические характеристики емкостей — их количество и общий объем.

Нарушение установленных норм чревато финансовой ответственностью. Размер штрафа зависит от минимальной заработной платы, установленной к моменту выявления нарушения. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере четырех минимальных зарплат, что в 2026 году составляет 34588 гривен. Повторное нарушение обойдется уже в восемь минимальных зарплат - 69 176 гривен. В случае третьего и каждого последующего нарушения санкция резко возрастает — до 85 минимальных зарплат, что в 2026 году равняется 734 995 гривнам.

