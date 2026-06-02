На какие льготы получат право пенсионеры в июне 2026 года

Многие украинские пенсионеры ежемесячно тратят значительные суммы на услуги, которые по закону могут быть безвозмездными или существенно удешевлены. В условиях роста цен и нагрузки на бюджет это часто происходит из-за отсутствия информации о доступных государственных программах поддержки.

В июне 2026 г. в Украине продолжает действовать ряд льгот и социальных механизмов для людей пенсионного возраста. Об этом пишет Время Действий.

Часть из них начисляется автоматически, другие нуждаются в личном обращении или подтверждении права. Рассмотрим основные возможности, позволяющие уменьшить ежемесячные расходы.

Коммунальные льготы: субсидии и дополнительная поддержка

С началом неотапливаемого сезона правила начисления субсидий обновляются, однако сама система государственной помощи продолжает работать.

Пенсионный фонд Украины производит автоматический перерасчет жилищных субсидий. Если в домохозяйстве не изменились доходы, состав семьи или имущественное положение, повторно подавать документы не требуется.

В некоторых случаях размер субсидии может полностью покрывать расходы на коммунальные услуги – тогда в платежках фактически отражается нуль к оплате.

В то же время получатели обязаны сообщать ПФУ о существенных изменениях в имущественном состоянии (например, приобретение авто или недвижимости или крупные покупки). Несообщение может привести к отмене помощи и возврату средств государству.

Дополнительно предусмотрены льготы для отдельных категорий сельских пенсионеров, в частности, бывших работников образования, медицины и культуры, которые могут получать компенсацию или обеспечение твердым топливом или газом по установленным условиям стажа и дохода.

Медицинские льготы: лекарства и обследование без оплаты

Отдельный блок поддержки касается медицины, где расходы для пенсионеров часто наиболее ощутимы.

Действует государственная программа "Доступные лекарства", позволяющая получать препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, астмы и других хронических заболеваний бесплатно или с частичной доплатой. Для этого требуется электронный рецепт от семейного врача.

Кроме того, по направлению врача пенсионеры могут бесплатно проходить базовые обследования — анализы крови и мочи, ЭКГ, проверку уровня глюкозы, флюорографию и другие стандартные диагностические процедуры в пределах государственной медицины.

В случае вымогания оплаты услуг, входящих в гарантированный пакет, граждане имеют право обращаться в Национальную службу здоровья Украины для проверки таких фактов.

Налоговые и другие финансовые льготы

Украинское законодательство также предусматривает ряд увольнений и скидок для пенсионеров. В частности, они могут не платить земельный налог в пределах установленных норм личного пользования.

Предусмотрена также скидка 50% на обязательное автострахование для пенсионеров, управляющих собственным легковым автомобилем с небольшим объемом двигателя. Пенсионеры, которые продолжают предпринимательскую деятельность как ФЛП, освобождаются от уплаты единого социального взноса за себя при наличии пенсионного статуса.

Отдельно действует система безвозмездной правовой помощи людям с невысокими доходами — она включает консультации, подготовку документов и представительство в суде.

Большинство субсидий начисляется автоматически, однако для получения других льгот необходимо лично подтвердить право на них через врача, страховую компанию, налоговые органы или центры социальной поддержки. Специалисты отмечают, что активное использование этих механизмов позволяет пенсионерам существенно сократить расходы и избежать лишних платежей.

