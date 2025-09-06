На них стоит обратить внимание: топ самых популярных европейских автомобилей

В июле 2025 года европейский авторынок удивил новым лидером – первое место по количеству проданных авто неожиданно получил хэтчбек Dacia Sandero. За месяц дилеры реализовали 21 тысячу машин этой модели, и она опередила даже самых стабильных конкурентов. Лишь немного уступил кроссовер Volkswagen T-Roc, разошедшийся тиражом в 20,7 тысячи авто. Третью строчку заняла Toyota Yaris Cross с результатом 17 тысяч покупателей.

Об этом пишет uamotors. В десятке самых популярных в Европе также оказались хорошо знакомые модели: Volkswagen Tiguan (16,2 тыс.), Golf (15,6 тыс.), Skoda Octavia (15,3 тыс.), Kia Sportage (15 тыс.), Dacia Duster (14,8 тыс.), Renault Clio (14,3 тыс.). Статистика свидетельствует, что европейские водители предпочитают практичные и доступные автомобили, а конкуренция между брендами остается чрезвычайно острой.

В Украине же ситуация другая. По информации Института исследования авторынка, в топ-10 попали исключительно кроссоверы. Больше всего продаж получили BYD Song Plus, Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Honda eNS1, Volkswagen Touareg, Skoda Kodiaq, Kia Sportage, Toyota Prado и электрический Volkswagen ID.Unyx.

