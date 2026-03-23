На Украину надвигается похолодание до +1: когда ожидается дождь и мокрый снег

В течение недели с 23 по 29 марта погода в Украине будет нестабильной: сначала будет преобладать солнечная и теплая погода, но ближе к выходным ситуация изменится — ожидаются осадки, усиление ветра, а в отдельных регионах возможен мокрый снег.

Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич. В начале недели погодные условия определят антициклон над Восточной Европой, поэтому по всей стране будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. Однако уже через несколько дней атмосферное давление начнет снижаться, и на смену придут более неустойчивые циклонические процессы. Из-за этого количество осадков будет постепенно расти, охватывая большинство областей, а температура станет менее равномерной. В конце недели на западе ощутимо похолодает, возможны сильные дожди и мокрый снег, в то время как на востоке и юге сохранится относительно теплая погода.

В понедельник, 23 марта, на всей территории страны будет царить сухая и стабильная погода. Ночью и утром в отдельных районах правобережья возможен туман. Ветер — восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, в Закарпатье более слабый. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 °С, на юге и Закарпатье - до +6 °С, днем - +8…+13 °С.

Во вторник 24 марта дожди появятся ночью в Крыму и Приазовье, а днем распространятся на южные, частично центральные области и Карпаты. В других регионах осадков не ожидается. Ночью температура будет +1…+6 °С, днем — +9…+14 °С, в Закарпатье — до +16 °С.

В среду, 25 марта, небольшие дожди возможны в южных и центральных регионах, в то время как большинство территории останется сухим. Кое-где прогнозируется туман. Температура ночью +1…+6 °С, днем — +10…+15 °С.

В четверг, 26 марта, дождливая и более облачная погода установится на западе и на крайнем востоке. В других областях существенных осадков не предполагается. Ночью температура будет +3…+8 °С, днем — +12…+17 °С, в западных регионах прохладнее — +5…+10 °С.

В пятницу, 27 марта, осадки охватят запад Украины, в Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода. Дневная температура на западе снизится до +2…+7 °С, в других регионах — +12…+18 °С.

В субботу, 28 марта, погодные условия ухудшатся по всей стране из-за влияния южного циклона. Ожидается дождь, местами значительные, в Карпатах — с мокрым снегом. Ветер усилится, кое-где до 15–20 м/с. Температура днем будет +10…+15 °С, на западе — +5…+10 °С.

В воскресенье, 29 марта, неустойчивая и дождливая погода сохранится в большинстве областей. На западе местами возможен снег. Ночью температура составит +1…+7 °С, днем от +2…+7 °С в западных регионах до +9…+14 °С на Левобережье и в Крыму.

