Надежный и экономичный: назван самый популярный автомобиль в мире

Продажи Tesla Model Y в 2025 году продолжают падать, в то время как компактный кроссовер Toyota RAV4 уверенно возглавил глобальный рейтинг бестселлеров. С января по октябрь RAV4 реализовали на 0,6% больше, чем в прошлом, тогда как Model Y потеряла 12,7% популярности.

Для Tesla это не критический удар — их флагманская модель все еще держится в топ-3, уступая лишь RAV4 и Toyota Corolla (просевшая на 8,1%). Об этом пишет Focus2Move.

Далее в рейтинге идет американский лидер Ford F-Series, а топ-5 замыкает Honda CR-V. В целом глобальные продажи авто за 10 месяцев достигли 73,09 млн единиц, с ростом EV-сегмента на 16,2% (доля – 16%).

Топ-10 самых популярных моделей мира за 10 месяцев 2025 года (Focus2Move):

Toyota RAV4 (+0,6%) Toyota Corolla (-8,1%) Tesla Model Y (-12,7%) Ford F-Series (+10,7%) Honda CR-V Шевроле Silverado Hyundai Tucson Toyota Camry (+9,7%) Toyota Hilux (+0,3%) Kia Sportage (-0,5%)

Специалисты отмечают: традиционные бензиновые и дизельные модели доминируют в топ-50, но электромобили стабильно набирают обороты. Особенно заметен подъем китайских брендов – электрический хэтчбек Geely Xingyuan прыгнул на 2289 позиций и занял 14 место, демонстрируя бума EV из Китая.

