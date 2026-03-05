Названы автомобиль с самыми низкими затратами на обслуживание

Электромобили постепенно набирают популярность, постепенно вытесняя с рынка традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В то же время многие водители сомневаются, действительно ли выгодно владеть полностью электрическим транспортом из-за возможных затрат на обслуживание.

Эксперты BGR составили рейтинг пяти электромобилей с самыми низкими прогнозируемыми затратами на техническое обслуживание. Для этого они проанализировали данные CarEdge и официальные спецификации производителей, подсчитав среднюю стоимость обслуживания на 10 лет и учитывая вероятность серьезного ремонта. В список попали сразу несколько моделей Tesla.

ТОП-5 электромобилей с самыми низкими затратами на обслуживание (за 10 лет):

Tesla Model 3 – около 3 222 долларов Hyundai Ioniq – около 3 893 долларов Nissan Leaf – около 3 237 долларов Tesla Model Y – около 3 977 долларов Tesla Model S – около 4 011 долларов

Tesla Model 3 оказалась самой дешевой в плане обслуживания. Эксперты отмечают, что средние затраты на ее техническое обслуживание за 10 лет составляют всего 3222 доллара. Кроме того, вероятность серьезного ремонта в течение этого периода оценивается в 8,64% – лучший показатель в сегменте.

Что касается Hyundai Ioniq 6, эксперты отмечают, что хотя средняя стоимость обслуживания немного выше, чем у Nissan Leaf, на корейскую модель предоставляется расширенная гарантия. Она покрывает большинство затрат на замену дорогостоящих компонентов, что делает эксплуатацию более предсказуемой и экономной.

