Названы лучшие кроссоверы 2026 года: топ моделей

Кроссоверы уже давно завоевали лидерство на мировом рынке благодаря универсальности: они комфортны в городе, практичны для семьи, имеют достаточный клиренс для легкого бездорожья и современный дизайн. В 2026 году выбор особенно велик – от компактных городских моделей до полноразмерных семиместных гигантов.

Чтобы помочь разобраться, британское издание WhatCar составило рейтинг лучших кроссоверов года, учитывая дизайн, эргономику, комфорт, динамику, оснащение и соотношение цена/качество.

Вот топ-10 кроссоверов 2026 года по версии WhatCar с ключевыми преимуществами и недостатками каждой модели:

10. BMW iX3 Преимущества: большой официальный запас хода (около 450 км), очень комфортная езда, просторный салон и багажник, интуитивная мультимедиа, качественные материалы. Недостатки: есть более дешевые конкуренты с подобным или лучшим оснащением, комплектация несколько уступает одноклассникам. iX3 построен на той же платформе, что и X3, поэтому предлагает привычную управляемость, разгон 0-100 км/ч за 6,8 с и премиальный уровень комфорта. Одна комплектация, но с богатым набором опций в базе.

9. Mercedes GLC Преимущества: отлично оснащенный, выносливый гибрид-плагин с рекордным электрозапасом хода (до 130 км), просторный салон, престижный интерьер. Недостатки: более жесткая езда, интерьер не кажется самым прочным, бензиновые моторы громче конкурентов. GLC 300e – лучший двигатель в линейке: электричество добавляет мгновенную тягу и экономию. Интерьер с мягкими материалами, большим экраном и атмосферной подсветкой создает чувство роскоши.

8. BMW X7

Преимущества: очень тихий и комфортный на трассе, невероятно просторный и практичный салон (третий ряд для взрослых), лучшее качество сборки в классе. Недостатки: есть более дешевые альтернативы с подобным пространством, экстерьер понравится не всем, нет плагин-гибридов. X7 – это полноценный представительный внедорожник: мягкая пневмоподвеска, тишина в салоне, огромный багажник и премиальные материалы. Дизель xDrive40d – оптимальный выбор по динамике и экономии.

7. Genesis GV60

Достоинства: роскошный интерьер, тихий и комфортный ход, лучшая мультимедиа в классе, быстрая зарядка, запас хода до 515 км (RWD Premium). Недостатки: небольшой багажник, среднее пространство сзади, камеры вместо зеркал не всем удобны. GV60 построен на той же платформе, что и Ioniq 5 и EV6, но превосходит их премиальным убранством, физическими кнопками и поворотным контроллером мультимедиа.

6. Smart #1

Достоинства: очень приятное управление, мягкий и качественный салон, высокий рейтинг безопасности, официальный запас хода до 440 км. Недостатки: маленький багажник, неровная езда на низкой скорости, эффективность могла бы быть лучше. Полностью электрический Smart #1 в топовой версии Premium разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с и предлагает премиальный уровень качества относительно доступной цены.

5. Hyundai Santa Fe

Достоинства: практичный семиместный кроссовер, комфортный и тихий на трассе, длительная гарантия, большой багажник (особенно в бензиновых версиях). Недостатки: малый запас хода PHEV, медленный в семиместной версии, некоторые конкуренты дешевле. Santa Fe – один из самых доступных семиместных кроссоверов с престижным интерьером и 1.6 T-GDi Hybrid, хорошо балансирующий экономию и динамику.

4. Ford Puma

Преимущества: подлинное удовольствие от управления, сочетания мощности и экономии (мягкий гибрид), большой багажник с практичным отсеком под полом. Недостатки: мало места сзади, слабое качество интерьера, конкуренты более комфортные и тихие. Puma – лучший выбор для ежедневного вождения: ловкий, экономичный и с технологией мягкого гибрида.

3. Range Rover Sport

Преимущества: Range Rover по меньшей цене, отличная внедорожная подготовка, большой запас хода PHEV, роскошный и просторный салон. Недостатки: есть более дешевые роскошные кроссоверы, конкуренты лучше руководствуются, нет семиместного варианта. Sport – это более динамичный и доступный Range Rover: четкое управление, пневмоподвеска, плавные моторы и премиальный интерьер.

2. Volkswagen T-Roc

Преимущества: комфортная и тихая езда на трассе, высокая водительская посадка, большой багажник, широкий выбор двигателей. Недостатки: неудобное сенсорное управление, дорогие топовые комплектации, мягкое управление. T-Roc – идеальный компактный кроссовер для тех, кто ценит высокую посадку, практичность и привычное немецкое качество.

1. Kia Sportage

Достоинства: базовые комплектации очень выгодны, умный и современный интерьер, просторный салон и один из самых больших багажников в классе. Недостатки: панорамная крыша ограничивает пространство над головой, отсутствие умных функций для задних сидений, медленный автомат с негибридными моторами. WhatCar назвал Sportage самым сбалансированным кроссовером 2026 года: стильный дизайн, два 12,3-дюймовых экрана, комфорт, практичность и доступная цена в базе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !