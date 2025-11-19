Не только деньги: что украинцы могут получить в рамках 'зимней поддержки' Зеленского

В зимний сезон государство стремится поддержать всех, кто может оказаться в сложных условиях из-за последствий российской агрессии. Предугадать, как именно война повлияет на жизнь людей зимой, сложно, поэтому для граждан, проживающих на подконтрольных территориях Украины (включая детей), введена единовременная помощь в размере 1000 гривен. Эти средства могут быть направлены на оплату коммунальных услуг, медицинский или транспортный сервис, приобретение лекарств украинского производства и книг.

Те, кто не нуждается в финансовой поддержке, могут не подавать заявку или перечислить полученную сумму в пользу Вооруженных сил Украины через благотворительные организации. Программа "Зимняя поддержка" реализуется в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Зимняя Поддержка".

Подробные правила и другие программы помощи доступны на портале https://e-aid.diia.gov.ua. Выплаты предусмотрены в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Подача заявок откроется в начале декабря через приложение Действие, Укрпочта и банки-партнеры. В Действии подать заявку можно с 1 декабря, через Укрпочту – с 4 декабря, а в банковских отделениях – с 10 декабря.

Процедура оформления в Действии предусматривает установку или обновление приложения, выбор услуги "Зимняя поддержка", проверку условий программы, определение получателя (ребенок также может быть указан, если в Действии есть цифровое свидетельство о его рождении) и выбор карты Национальный кэшбек. После подтверждения заявления средства поступят на карту в течение десяти рабочих дней. Отмечено, что получить выплату на ребенка может только один из родителей.

Подать заявку через банки-партнеры могут граждане в возрасте 65+, лица без РНОКПП по религиозным причинам, а также опекуны или законные представители детей. Для оформления заявления требуются паспорт, РНОКПП или документ с соответствующей отметкой, свидетельство о рождении (для детей) и подтверждающие опеку документы. В случае успешной проверки банк открывает специальный счет и выпускает карточку Национального кэшбека, куда поступают средства.

Если заявление не удается подать через Действие или банк, это может означать, что человек уже включен в список получателей через Укрпочту или заявка была подана ранее. Через Укрпочту выплату получат пенсионеры в возрасте от 60 лет, лица с инвалидностью 1–2 групп, люди с инвалидностью с детства тех же групп, граждане, получающие надбавку по уходу за детьми с инвалидностью подгруппы А, а также получатели социальных и пенсионных выплат на территориях активных боевых действий.

Потратить средства можно на оплату коммунальных услуг, медицинские услуги, покупки лекарств, печатных изданий и книг, транспортные услуги, мобильную связь, страхование и т.п. Есть возможность направить средства на благотворительность, приобрести военные облигации или донат на ВСУ. Оплата доступна как онлайн, так и офлайн в пределах определенных категорий, которые банки определяют через МСС-коды торговых точек.

Граждане, получившие средства через Укрпочту, могут использовать их до 28 февраля 2025 года. Средства, зачисленные на карту Национальный кэшбек, доступны до конца 2025 года.

