Об этом следует знать: на какие льготы имеют право украинские пенсионеры в 2025 году

В Украине минимальная пенсия устанавливается на уровне прожиточного минимума, как предусмотрено Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В 2025 году прожиточный минимум составляет 2920 гривен, минимальная зарплата – 8000 гривен, а минимальная пенсия – 2361 гривну. Из-за низкого размера выплат государство ввело ряд льгот, чтобы поддержать финансовое положение и социальную защиту пенсионеров.

Украинцы, которые в 2025 году достигнут 60-летнего возраста и будут иметь не менее 32 лет страхового стажа, могут оформить пенсию по возрасту. Вместе с пенсионными выплатами они получают доступ к дополнительным государственным гарантиям. Среди них возможность оформления субсидии на оплату коммунальных услуг, если расходы на них превышают 15% месячного дохода семьи. Отдельные категории сельских пенсионеров, в том числе медики, педагоги, работники культуры и агросферы могут рассчитывать на 100% скидку на оплату коммунальных услуг и топлива при наличии не менее трех лет стажа по специальности.

Пенсионеры также имеют право на бесплатный проезд в городском наземном транспорте и пригородных поездах (по пенсионному удостоверению), безвозмездную юридическую помощь по вопросам пенсий, социальных выплат и имущественных споров, 50% скидку на автострахование для владельцев небольших авто или электромобилей, а также освобождение от уплаты уплаты хозяйства. Кроме того, пожилые люди могут бесплатно парковать автомобиль на платных парковках.

Отдельные пенсионеры получают и возрастные надбавки: от 70 до 75 лет – 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, после 80 лет – 570 гривен. Прибавка назначается только одна, в зависимости от возраста. Лица старше 80 лет, живущие одиноко или нуждающиеся в постоянном уходе, могут оформить дополнительную финансовую помощь.

