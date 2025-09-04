Обязательства для ФЛП в сентябре: что нужно сделать каждому предпринимателю

Физические лица-предприниматели в Украине должны подать заявление на упрощенную систему налогообложения до 15 сентября. Единый налог и военный сбор за сентябрь следует уплатить до 20 сентября. Кроме того, необходимо подать налоговые отчеты за август, с учетом наличия наемных работников или выплат физическим лицам.

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он отметил, что ФЛП должны соблюдать несколько ключевых налоговых сроков, включая уплату налогов, сборов и представление отчетности.

До 15 сентября физические лица-предприниматели могут подать заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения. Это касается предпринимателей, которые желают:

перейти из общей системы на упрощенную;

сменить группу единого налога.

Изменения вступают в силу с 1 октября 2025 г., поэтому важно подать заявление в срок, чтобы избежать трудностей с налоговыми органами. ФЛП 1 и 2 групп должны оплатить:

единый налог за сентябрь:

1 группа – 302,80 грн;

2 группа – 1 600 грн.

военный сбор за сентябрь – 800 грн. для обеих групп.

Особые условия применяются к ФЛП, которые являются военнослужащими или зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия – для них уплата единого налога и военного сбора является необязательной. ФЛП, имеющие наемных работников, должны подать до 20 сентября:

налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ;

приложение 4ДФ за август.

Предприниматели, выплачивающие средства физическим лицам, обязаны подать налоговый расчет с Приложением 4ДФ за август. С 1 августа 2025 года в Украине завершился переходный период для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения по использованию кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). Теперь на всех предпринимателей распространяются стандартные штрафы за нарушение порядка расчетных операций:

первое нарушение – штраф 100% от суммы продаж;

каждое последующее нарушение – штраф 150% от суммы.

Регулярные нарушения могут существенно угрожать деятельности бизнеса, поэтому ФЛП следует строго соблюдать законодательные нормы. Наиболее распространенные нарушения включают:

осуществление расчетов без надлежаще зарегистрированного РРО или ПРРО, независимо от способа оплаты (наличные или карточки);

неправильное указание суммы в чеке;

отсутствие необходимых реквизитов (дата, время, фискальный номер, наименование товара);

не выдача чека покупателю в бумажном или электронном виде.

Напомним, ранее в Минюсте объяснили, как ФЛПам не платить лишние налоги.

