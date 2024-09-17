Оставьте 'мужчин' россиянам: как в Украине обращаться к 'чоловікам'

В украинском языке часто возникают вопросы по употреблению слов. Одним из таких является выбор между словами "чоловік" и "мужчина". Оба слова используются для обозначения лица мужского пола, но какое из них более правильно?

По словам языковеда Александра Авраменко, оба слова являются синонимами и могут употребляться для обозначения мужчины. Однако есть некоторые нюансы.

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Слово "чоловік" является более общим и употребляется чаще. Она имеет глубокие исторические корни и широко используется в украинском языке. Например, в поговорках и пословицах мы чаще всего встречаем само слово "чоловік".

Слово "мужчина" также верно употреблять, но оно имеет более разговорный характер и употребляется реже. Часто его используют в неформальном общении или в определенных контекстах.

Языковед советует выбирать слово "чоловік" для обращения к лицам мужского пола.

Варианты обращений: хлопче, чоловіче, добродію, шановний, друже, брате, земляче, пане.

А как насчет обращения к женщинам?

В украинском языке существуют вежливые обращения к женщинам: "пані" (к замужней женщине) и "панна" или "панянка" (к незамужней). Эти обращения более культурные и вежливые, чем обращение "жіночка", которое является калькой с русского языка. К женщинам можно обратиться и такими словами, как добродійко, шановна, землячко, сестро.

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

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