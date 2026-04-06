Отсрочка многодетных в 2026 году: что изменилось

В 2026 году право многодетных родителей на отсрочку от мобилизации сохраняется, но обновился порядок ее оформления. Теперь такая отсрочка не предоставляется сразу на несколько лет — ее устанавливают на более короткие сроки с последующим автоматическим продлением.

Кто имеет право на отсрочку

По-прежнему воспользоваться правом могут мужчины, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет. Отсрочка действует до тех пор, пока самый старший ребенок не достигнет совершеннолетия. Сами основания для ее предоставления остались неизменными.

Почему изменили сроки

Изменения касаются только технического механизма. Если раньше отсрочку могли оформить сразу несколько лет, то теперь ее срок привязан к периоду действия мобилизации, который в Украине продолжается каждые 90 дней.

Именно поэтому отсрочку обычно предоставляют примерно на три месяца.

Как работает продолжение

По истечении этого срока отсрочка продолжается автоматически при условии, что основания остаются в силе. Если у мужчины и в дальнейшем есть трое несовершеннолетних детей, дополнительно подтверждать это каждый раз не нужно, система обновляет статус самостоятельно.

В то же время важно, чтобы все данные были актуальными, а обстоятельства неизменными.

Когда отсрочка может быть отменена

Право отсрочки прекращается, если исчезают законные основания. В частности, это происходит в случаях:

достижение старшим ребенком 18 лет;

перемен в семейном состоянии;

выявление нарушений или несоответствия условиям (например, по содержанию детей).

В таких ситуациях отсрочка аннулируется и лицо может подлежать мобилизации на общих основаниях.

