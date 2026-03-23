Ожидается красный уровень: прогноз магнитных бурь на 23 марта
Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия — в частности, головную боль, усталость или повышенную раздражительность.
23 марта ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 5. Это уровень сильной магнитной бури, которая может сказаться на самочувствии людей, особенно метеозависимых.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц - протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля Земли, происходит его возмущение, называемое геомагнитной бурей.
Во время мощных бурь возможны перебои в работе связи, спутников и навигационных систем. А при очень высоких значениях (7–8) иногда наблюдаются полярные сияния.
Воздействие на организм
Изменения атмосферного давления во время магнитных бурь могут вызвать:
- головная боль,
- слабость,
- стресс или раздражительность.
Специфического лечения этого явления нет, однако симптомы можно облегчить обычными средствами и правильным режимом.
Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает
Как поддержать самочувствие
Чтобы легче пережить период повышенной геомагнитной активности, следует:
- соблюдать режим сна и питания;
- ограничить употребление кофе, жирной и острой пищи, алкоголя;
- пить больше воды и травяных чаев;
- почаще бывать на свежем воздухе, но избегать длительного пребывания под прямым солнцем;
- добавить легкую физическую активность;
- минимизировать стресс и конфликты;
- людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.
Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и улучшить сон.
Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.
