Ожидается магнитная буря с К-индексом 3: прогноз магнитных бурь на 6 апреля

В понедельник 6 апреля ожидается низкий уровень солнечной активности. Геомагнитная ситуация будет соответствовать К-индексу 3, классифицируемому как "зеленый" уровень.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Meteoagent. Специалисты отмечают, что выброс корональной массы, зафиксированный 2 апреля, повлек за собой повышенную геомагнитную активность в течение выходных. Однако по состоянию на сегодняшний день его влияние существенно ослабло.

Несмотря на относительно спокойную ситуацию, метеочувствительные люди могут испытывать незначительное ухудшение самочувствия. В группу риска относятся пожилые люди, беременные и лица с хроническими заболеваниями. Среди возможных симптомов – головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах, повышенная усталость и нарушение сна.

