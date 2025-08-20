Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: прогноз геомагнитной активности на 21 августа

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего многие испытывают головную боль, усталость или эмоциональное истощение. 21 августа геомагнитная активность снизится до К-индекса 3,7, что соответствует средней интенсивности.

Следует помнить, что прогнозы обновляются каждые несколько часов, поэтому данные могут изменяться. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают в результате солнечных вспышек, когда поток заряженных частиц достигает Земли и взаимодействует с ее магнитосферой. В зависимости от силы они могут оставаться почти незаметными для людей или вызвать проблемы со здоровьем и сбоями в работе связи и техники. Самые мощные бури способны даже подарить возможность увидеть полярное сияние.

Для чувствительных людей подобные явления становятся испытанием. В это время могут появляться головные боли, раздражительность, слабость или бессонница. Чтобы легче перенести этот период, советуют высыпаться, питаться полезной пищей, пить больше воды и травяных напитков, ограничивать кофе и алкоголь. Прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и отсутствие стрессовых ситуаций помогут стабилизировать состояние. Контрастный душ утром придает бодрости, а теплая ванная вечером способствует расслаблению.

