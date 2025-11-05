Ожидается магнитная буря силой 4,7: прогноз на 6 ноября

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому у чувствительных людей в такие периоды могут возникать головные боли, усталость и повышенный уровень стресса. В четверг, 6 ноября, ожидается К-индекс 4,7 – это средний уровень геомагнитных колебаний.

Следует помнить, что такие прогнозы регулярно обновляются, ведь данные об активности Солнца корректируют каждые несколько часов. Поэтому следует следить за актуальной информацией. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают из-за выбросов энергии во время солнечных вспышек. Потоки заряженных частиц, достигнув магнитного поля Земли, приводят к изменениям, которые иногда отражаются не только на людях, но и на работе связи и спутниковых систем. Колебания К-4 обычно почти незаметны, а бури с показателем 5 и выше считаются сильными и могут влиять на здоровье. При очень мощных бурях возможно даже наблюдение полярных сияний.

Во время геомагнитных возмущений одни люди ощущают лишь легкий дискомфорт, другие значительное ухудшение самочувствия. Специальных лекарств против воздействия магнитных бурь нет, но можно облегчить состояние общими рекомендациями: поддерживать здоровый режим дня и питания, избегать тяжелой пищи, алкоголя и избытка кофе, пить больше воды и травяных напитков, проводить больше времени на свежем воздухе, отдавать предпочтение легким физическим нагрузкам и стараться убегать. Людям с хроническими болезнями следует быть особенно внимательными к себе и иметь необходимые лекарства рядом. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

