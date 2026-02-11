Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 11 февраля

Сегодня, 11 февраля 2026 года, Солнце демонстрирует умеренно повышенную активность. K-индекс – это глобальный показатель геомагнитных возмущений, измеряемый в пределах от 0 до 9:

0–3 – спокойная магнитосфера;

4–5 – слабая или средняя буря (желтый уровень, G1);

5–6 – сильная буря (оранжевый уровень, G2);

7–9 – очень сильная или экстремальная буря (красный уровень, G3–G5).

По данным сервиса meteoagent и Британской геологической службы (British Geological Survey), на Землю поступает поток солнечного ветра, вызвавший магнитную бурю с K-индексом 4,7 – это желтый уровень (G1 по шкале NOAA).

Значение 4,7 – это уже заметная, но не критическая геомагнитная активность. Она относится к категории "средней" бури, обычно не вызывающей серьезных сбоев в работе энергосистем или спутниковой связи, но может влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Усиление солнечного ветра связано с корональными дырами на Солнце – областями открытых магнитных линий, через которые плазма вытекает в космос со значительно более высокой скоростью. Именно эти потоки достигли Земли сегодня и повлекли за собой повышение K-индекса до 4,7.

Эксперты отмечают: существенного дальнейшего роста активности в ближайшие часы и сутки не прогнозируется. Солнечный ветер будет постепенно ослабевать, и магнитосфера должна вернуться в спокойное состояние уже завтра-послезавтра.

Как это может сказаться на самочувствии

Бурые уровни G1 (K=4–5) обычно вызывают у метеозависимых людей следующие симптомы:

головная боль или тяжесть в голове;

головокружение;

скачки артериального давления;

нарушение сна (бессонница или чрезмерная сонливость);

раздражительность, тревожность;

снижение концентрации внимания;

боли в суставах или мышцах.

Больше всего реагируют люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, хроническими неврологическими расстройствами, а также пожилые и беременные женщины.

Как облегчить состояние во время бури

Пейте достаточно воды (1,5–2 л в сутки).

Избегайте кофе, энергетики, алкоголя и тяжелой пищи.

Уменьшите физические и эмоциональные нагрузки.

Спите не менее 7-8 часов.

Чаще проветривайте помещение и выходите на свежий воздух (если погода позволяет).

Контролируйте давление, особенно утром и вечером.

При необходимости принимайте назначенные лечащим врачом препараты (не занимайтесь самолечением).

