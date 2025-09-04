Ожидается малооблачная погода без осадков: прогноз на 5 сентября

На большей части Украины 4 сентября ожидается малооблачная сухая погода. Лишь на крайнем мероприятии возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер в большинстве областей будет дуть с северо-востока со скоростью 3–8 метров в секунду, а на западе страны — с юго-востока.

Ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, на морском побережье столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Днем ожидается 23-28 градусов, а в южных и западных регионах местами будет еще жарче - до 30-32 градусов. На северо-востоке ночью будет прохладнее, 8–13 градусов, днем от 21 до 26 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В Киеве и области прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Северо-восточный ветер будет иметь скорость 3-8 метров в секунду. Ночью температура составит 10-15 градусов по области и 13-15 в столице, а днем - от 23 до 28 градусов, в Киеве - 25-27 тепла.

