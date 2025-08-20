Пакет гарантий безопасности: около 10 стран готовы отправить войска в Украину после войны - Bloomberg

Около десяти стран выразили готовность отправить свои войска в Украину в рамках обсуждаемого в Вашингтоне пакета гарантий безопасности. Речь идет о военных контингентах, которые после завершения боевых действий смогут размещаться на украинской территории подальше от линии фронта и обучать украинских бойцов.

Об этом пишет Bloomberg. По данным источников, в планах – участие британских и французских войск, которые могут отправить в Украину сотни солдат. Обсуждается формат многонациональной группы, которая будет заниматься тренировками, подкреплением и другими видами поддержки.

Вопрос гарантий безопасности стал ключевым во время встречи в Белом доме. Европейские лидеры стремятся использовать поддержку Дональда Трампа, чтобы усилить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Сейчас ведутся дискуссии о масштабах и условиях миссии. Кроме обучения рассматривается обмен разведданными, мониторинг границ, помощь с оружием и потенциальное развертывание систем противовоздушной обороны. В то же время, не до конца понятно, какой будет конкретная роль США, хотя ожидается, что Вашингтон как минимум продолжит передавать разведданные и военное оборудование через партнеров.

