Пенсии военнослужащих: на что могут претендовать воины

В Украине порядок назначения пенсий военнослужащим имеет ряд особенностей. Размер выплат зависит от продолжительности службы, страхового стажа, надбавок за выслугу лет и других факторов, предусмотренных законодательством. Основные положения закреплены в законе №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", а также в законе №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Военнослужащие могут получать несколько видов пенсий: по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности. Условия назначения пенсии за выслугу лет определены в статье 12 закона №2262. При этом время непосредственного участия в боевых действиях засчитывается в соотношении один месяц в три. В стаж включается не только военная служба, но и периоды гражданской работы, в частности, в органах государственной власти, суде или прокуратуре. В то же время, для получения пенсии за выслугу лет необходимо не менее 25 лет службы, поэтому мобилизованные в 2022 году не всегда смогут претендовать на этот вид выплат. Об этом пишет Новости.live.

Читайте также: Внеплановый перерасчет пенсий в Украине: кто из граждан может получить доплаты

Пенсия по возрасту может быть менее выгодна военным, имеющим право на пенсию за выслугу, ведь закон позволяет выбрать наиболее целесообразный вариант. Пенсия по инвалидности, в свою очередь, назначается до достижения пенсионного возраста при наличии соответствующих оснований, определенных в статьях 19–20 закона №2262.

Время прохождения службы учитывается в страховой стаж для начисления надбавок и доплат, поскольку военные остаются в трудовых отношениях, даже будучи уволены от работы. Однако периоды, когда за ними не сохранялся заработок и не уплачивался ЕСВ, не засчитываются.

Окончательный размер пенсии зависит не только от стажа, но и от заработка военнослужащего. В расчет входят оклад, надбавки и доплаты, но не учитывается единовременное вознаграждение до 100 тысяч гривен, выплачиваемое во время военного положения.

Раньше мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии у украинцев в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !